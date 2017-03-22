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رقم الخبر: 190000 تاريخ النشر: آذار 21, 2017 الوقت: 19:57 الاقسام: محليات  
مستشار ترامب: واشنطن ستلتزم بالاتفاق النووي مع إيران ما لم يتخذ قرار آخر

مستشار ترامب: واشنطن ستلتزم بالاتفاق النووي مع إيران ما لم يتخذ قرار آخر

قال مستشار معني بالسياسة النووية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستلتزم بالصفقة النووية مع إيران في حال لم يُتخذ قرار آخر.

وأكد كريستوفر فورد، المدير الأول لمجلس الأمن القومي لشؤون أسلحة الدمار الشامل وعدم انتشار الأسلحة لدى البيت الأبيض، إن إدارة ترامب ستنفذ الالتزامات الحتمية في إطار الصفقة النووية مع إيران ما لم يتم اتخاذ قرارات أخرى، مؤكدا أنهم ينتظرون من إيران تنفيذ كافة الشروط الواردة فيها.

وقال مستشار ترامب، إن الإدارة الأمريكية سوف تستعرض فيما إذا كانت ستؤكد مجددا الهدف في إقامة عالم خال من الأسلحة النووية كجزء من إعادة تقييم السياسة النووية الأمريكية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد انتقد في تصريحات سابقة الاتفاق المبرم مع إيران، واصفا إياه بأنه "الأسوأ في العالم"، الأمر الذي أثار قلقا كبيرا لدى الأطراف المعنية التي ترى في ذلك بادرة جولة جديدة من التصعيد حول هذه المسألة الحساسة.

وكانت إيران ومجموعة 5+1 توصلتا في الـ15 يوليو/تموز 2015 في أعقاب مفاوضات ماراثونية إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.

 

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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