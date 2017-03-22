وصف سفير ايران لدى روسيا 'مهدي سنائي'، مسار العلاقات بين البلدين علي مرّ السنوات الاربع الماضية، بانه تاريخي وفريد؛ متطلعا الى مزيد من التعاون الثنائي خلال زيارة الرئيس روحاني المرتقبة لروسيا.

واشار سنائي مساء الاثنين خلال الحفل الذي اقيم بمناسبة حلول العام الايراني الجديد في مبنى سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية بموسكو، اشار الي العلاقات السياسية الوطيده التي تربط ايران بروسيا، فضلا عن توقيع البلدين علي مذكرات تفاهم مهمة؛ مؤكدا بان هذه الخطوات تتيح المجال لتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون العلمي والتقني المشترك.

واكد السفير الايراني لدى روسيا، ان طهران وموسكو تمكنا من تجاوز مرحلة الفتور التي مرت بها العلاقات الاقتصادية، وبشهادة المسؤولين الروس فقد حقق التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة 80 في المئة خلال عام 2016وذلك مقارنة بما كانا عليه في العام الذي سبقه.

ودعا سنائي الي ازالة العقبات التي تعترض تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ايران وروسيا؛ مضيفا ان الوثائق الاستراتيجية التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس روحاني لروسيا، تشكل مؤشرا علي توفر الارضيات لدى البلدين بما يمكن توظيفها لتمتين العلاقات بينهما اكثر فاكثر.

وتابع قائلا، ان العلاقات الوثيقة بين ايران وروسيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والدفاعية والنووية الي جانب مصالحهما المشتركة في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطي وبحر قزوين، تسهم في ترسيخ التعاون بين الجانبين.

ويرتقب ان يقوم الرئيس الايراني حسن روحاني بزيارة قريبة الى روسيا، يلتقي خلالها بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ليبحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.