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رقم الخبر: 189998 تاريخ النشر: آذار 21, 2017 الوقت: 19:26 الاقسام: دوليات  
كوريا الشمالية تتحدى.. قادرون على خوض حرب مع أميركا

كوريا الشمالية تتحدى.. قادرون على خوض حرب مع أميركا

نددت كوريا الشمالية بالتحذير الذي صدر تجاهها من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أثناء جولته الآسيوية وقالت إنها مستعدة لخوض حرب مع الولايات المتحدة.

ونقل تلفزيون (كيه.آر.تي) الرسمي في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن كوريا الشمالية لديها الإرادة والقدرة على الاستجابة الكاملة لأي حرب ترغب الولايات المتحدة في خوضها.

ووجه تيلرسون الأسبوع الماضي أشد تحذير تم توجيهه حتى الآن إلى كوريا الشمالية عندما قال إن الرد العسكري الأمريكي سيكون أحد الخيارات إذا هددت كوريا الشمالية القوات الكورية الجنوبية والأميركية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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