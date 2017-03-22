  • الأربعاء ٢٣ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأربعاء , مارس 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189997 تاريخ النشر: آذار 21, 2017 الوقت: 19:17 الاقسام: محليات  
بدء العمل بالتوقيت الصيفي في ايران
منتصف هذه الليلة..

بدء العمل بالتوقيت الصيفي في ايران

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتبارا من منتصف ليلة (الثلاثاء 20 اذار - الأربعاء 21 اذار) حيث سيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

وعليه فانه في تمام الساعة الثانية عشرة مساءا في هذه الليلة سيتم تقديم عقارب الساعة بساعة واحدة الى الامام ليبدأ بذلك العمل بموجب التوقيت الصيفي لهذا العام.

ووفقا للقانون الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي في عام 2007 فان التوقيت الصيفي يبدأ العمل به في فجر يوم 22 اذار/ مارس لينتهي العمل به والعودة الى التوقيت الشتوي في فجر يوم 23 أيلول/ سبتمبر من نفس العام.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3718 sec