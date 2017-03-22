يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتبارا من منتصف ليلة (الثلاثاء 20 اذار - الأربعاء 21 اذار) حيث سيتم تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

وعليه فانه في تمام الساعة الثانية عشرة مساءا في هذه الليلة سيتم تقديم عقارب الساعة بساعة واحدة الى الامام ليبدأ بذلك العمل بموجب التوقيت الصيفي لهذا العام.

ووفقا للقانون الذي اقره مجلس الشورى الاسلامي في عام 2007 فان التوقيت الصيفي يبدأ العمل به في فجر يوم 22 اذار/ مارس لينتهي العمل به والعودة الى التوقيت الشتوي في فجر يوم 23 أيلول/ سبتمبر من نفس العام.