أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء 21 مارس/آذار، أن المبعوث سيزور العاصمة التركية أنقرة والروسية موسكو، قبيل توجهه لجنيف، يوم 24 مارس/آذار الجاري، التي ستشهد جولة جديدة من المفاوضات السورية السورية.

وجاء في البيان الذي قالته المتحدثة، ليساندرا فيلوتشي، في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف: "المبعوث الأممي الخاص، مستعد لاستئناف المفاوضات يوم 23 مارس ويبلغ، أن كافة الأطراف أكدت مشاركتها. وسيستمر بمشاوراته في العواصم، وسيزور في الأيام القادمة موسكو وأنقرة قبل أن يعود لجنيف يوم 24 مارس".

ومن المرتقب أن يفتتح المفاوضات يوم الخميس القادم، نائب المبعوث الأممي، رمزي عز الدين رمزي، وأن ينضم المبعوث، دي ميستورا إلى المفاوضات في اليوم التالي.



وحث دي ميستورا جميع الأطراف السورية على على القيام بالاستعدادات الضرورية للمشاركة بموضوعية في المحادثات المتوقع أن تستمر حتى أول أبريل/نيسان.



وأكدت المتحدثة أن ل جميع المشاركين في الجولة السابقة أكدوا على المشاركة في محادثات جنيف التي تركز على الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب.



