اعتبر وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل أن قيام "الكيان الإسرائيلي" بترسيم مختلف لحدوده البحرية "اعتداء ورقي لا تستطيع إثباته"، مشيراً إلى أن "هناك مساع قامت بها والإدارة الأميركية، لكنها متوقفة حالياً بعد تغير الإدارة الأميركية".

ورأى أبي خليل أن "الوضع يختلف بالكامل بين دولة وأخرى، وسوريا هي دولة شقيقة ولم يتم تطوير النقاش معها نتيجة الأزمة التي تمر فيها. أما قبرص فهي دولة صديقة، وهناك اتفاق مبدئي معها لم يتم إقراره بعد في مجلس النواب، والنقاش مستمر معهم"، لكنه اعتبر في المقابل أن "إسرائيل" هي كيان عدو"، مؤكداً أن "لبنان أعلن حدوده البحرية معها وتمّ إبلاغ الأمم المتحدة بذلك".

وزير الطاقة اللبناني أكد أيضاً أن "لبنان متمسك بكل إنش مربع من مياهه البحرية ومتمسك أيضاً بكل موارده النفطية وغير النفطية الموجودة ضمن حدوده البحرية"، مشدداً "لن نتهاون إزاء أي جزء من هذه الموارد".

كما شدد على أن "معظم الثروة النفطية اللبنانية موجود ضمن الحدود البحرية اللبنانية التي لا لبس حولها، مما يعني أننا نستطيع المضي قدماً في مشروعنا من دون إبطاء"، مضيفاً "نحن لدينا حق سيادي بأن نقوم بالحفر في أي نقطة داخل حدودنا البحرية، وثمة آليات تتيح التعامل مع الإنتاج من المكامن العابرة للحدود".