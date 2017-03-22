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رقم الخبر: 189994 تاريخ النشر: آذار 21, 2017 الوقت: 18:41 الاقسام: منوعات  
وفاة أكبر وأسخى ملياردير أميركي

وفاة أكبر وأسخى ملياردير أميركي

توفي الملياردير الأميركي الشهير ديفيد روكفلر عن 101 عاما بعد حياة حافلة بالنجاح والكرم والسخاء، تبرع فيها بنحو ملياري دولار، حسب ما أوردت رويترز.

وقال متحدث باسم عائلة روكفلر إن الملياردير والرئيس السابق لمؤسسة تشيس مانهاتن المصرفية قد توفي الاثنين "بسلام أثناء نومه" بسبب قصور قلبي وذلك بمنزله في نيويورك.

وديفيد هو ابن جون د. روكفلر الابن الذي أقام مركز روكفلر في نيويورك وكان آخر حفيد على قيد الحياة لقطب صناعة النفط جون د.روكفلر مؤسسة شركة ستاندرد أويل.

أقام روكفلر خلال فترة رئاسته لتشيس من 1969 إلى 1981 شبكة علاقات وثيقة مع الحكومات والشركات متعددة الجنسيات دفعت المراقبين إلى القول إن البنك امتلك سياسته الخارجية الخاصة.

وأصبح اسم روكفلر رمزا للسياسات المصرفية الأميركية غيرالشعبية في الدول المثقلة بالديون.

لكنه واجه انتقادات من اليمين أيضا بسبب دعوته إلى تحرير التجارة مع الصين والاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة. وأصبحت اللجنة الثلاثية، وهي مجموعة أسسها روكلفر عام 1973 لتعزيز العلاقات بين أميركا الشمالية واليابان وغرب أوروبا، هدفا منتظما لليمين المتطرف وأصحاب نظريات المؤامرة الذين قالوا إنها كانت تحاول إقامة حكومة عالمية.

وُلد روكفلر في مانهاتن وكان الابن الأصغر بين ستة أشقاء. شغل أخوه نلسون روكفلر منصب نائب الرئيس الأميركي أثناء رئاسة جيرالد فورد بعد انتخابه حاكما لنيويورك لأربع مرات بدءا من 1959.

قدرت مجلة فوربس في مارس 2017 حجم ثروته بنحو 3.3 مليار دولار. وقال سايتل إن روكفلر تبرع في حياته بنحو ملياري دولار إلى مؤسسات من بينها متحف الفن الحديث في نيويورك وجامعة روكفلر.

كانت زوجته بيجي توفيت عام 1996 وقد أنجبا ستة أبناء ولهما عشرة أحفاد.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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