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رقم الخبر: 189993 تاريخ النشر: آذار 21, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: عربيات  

القوات العراقية تتوغل وتنشر عشرات القناصة غربي الموصل
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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