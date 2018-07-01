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رقم الخبر: 189993
تاريخ النشر: آذار 21, 2017
الوقت: 18:24
الاقسام: عربيات
القوات العراقية تتوغل وتنشر عشرات القناصة غربي الموصل
الکلمات المفتاحية
القوات العراقية
التوغل
غربي الموصل
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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