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رقم الخبر: 189992
تاريخ النشر: آذار 21, 2017
الوقت: 18:22
الاقسام: محليات
قائد الثورة: إيران تحتل المرتبة الاولى في العالم من حيث امتلاك النفط والغاز معا
الکلمات المفتاحية
آية الله خامنئي
ايران
المرتبة الاولى
النفط والغاز
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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