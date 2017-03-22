





امانو : ايران التزمت بكافة وعودها حيال الاتفاق النووي



وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 'يوكيا امانو'، الاتفاق النووي الايراني بأنه اتفاق مفيد وهام لدى المجتمع الدولي؛ مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية التزمت حتى اليوم بكافة تعهداتها حيال هذا الاتفاق.

واضاف امانو في تصريح له، الاثنين، خلال اجتماع 'كارنكي' بنيويورك والذي حضرته المسؤولة السابقة للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي 'كاترين اشتون' وايضا السفير الاماراتي لدى الولايات المتحدة الامريكية 'يوسف العطية'، قائلا انه من وجهة نظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن ايران التزمت حتى اليوم بكافة وعودها حيال الاتفاق النووي .

واردف، فيما يخص التحقق من (سلمية) البرنامج النووي الايراني، فإن المسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانوا حتى اليوم على اتصال بكافة الاجهزة وباشروا مراقبة دقيقة على تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة في ايران.

وفي معرض رده على الاسئلة بشأن البرنامج الصاروخي الايراني وعلاقات طهران مع حزب الله وحماس او دعمها لـ (حركة) انصار الله في اليمن، والذي زعم السفير الاماراتي بأنها 'لا تنسجم وروح الاتفاق النووي'، اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان مسؤولية الوكالة تكمن في مراقبة البرنامج النووي الايراني وتاييد انسجامه مع بنود الاتفاق النووي؛ وعليه فإن الوكالة لم تلحظ اي امر يدل على نقض تلك البنود من قبل ايران.







