كما جرى بناء محطة سكك حديدية خاصة ما بين الطابق السادس والثامن.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه جرى بناء المحطة بمعدات خاصة تمنع الضجيج عن السكان الذين يعيشون في أماكن قريبة من محطة القطار المزدحمة.

وأوضحت "ديلي ميل" أن هذا المخطط الاستثنائي جنب المخططين "الاضطرار إلى هدم المبنى بأكمله من أجل بناء محطة القطار".

وذكر متحدث باسم نقل المدينة "مدينتنا تعاني من ضيق في المساحة بسبب الكثافة السكانية الكبيرة.. العثور على مكان لبناء خطوط السكك الحديدية بمثابة تحد حقيقي بالنسبة لنا".

ويبلغ عدد سكان مدينة تشونغتشينغ في جنوب شرق البلاد 49 مليون نسمة، يعيشون في مساحة تقدر بحوالي 50 ألف كيلومتر، مما يجعل المخططين الحضريين يبحثون بشكل جاد عن حل لأزمة المساحة الضيقة.