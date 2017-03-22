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رقم الخبر: 189984
تاريخ النشر: آذار 21, 2017
الوقت: 16:54
الاقسام: منوعات
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كاريكاتير
الصهيونية
العالم
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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