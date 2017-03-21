  • الثلاثاء ٢٢ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الثلاثاء , مارس 21, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189982 تاريخ النشر: آذار 21, 2017 الوقت: 13:26 الاقسام: محليات  
قائد قوات حرس الحدود: سنعزز أمن حدودنا بتجهيزها معدات حديثة

قائد قوات حرس الحدود: سنعزز أمن حدودنا بتجهيزها معدات حديثة

أكد قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي انه سيتم تجهيز الحدود البرية والبحرية للبلاد بمعدات الكترونية وسيارات حديثة ماسيعزز الامن في هذه المناطق.

أكد قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي انه سيتم تجهيز الحدود البرية والبحرية للبلاد بمعدات الكترونية وسيارات حديثة ماسيعزز الامن في هذه المناطق.
وقال قاسم رضائي، في تصريح للصحفيين يوم الاثنين في منطقة اينجه برون الحدودية المحاذية لتركمانستان /شمال شرق ايران/ انه تم تجهيز بعض المناطق الحدودية البرية بمعدات الكترونية وكاميرات مراقبة والذي سيتواصل خلال العام الجديد.
واضاف، ان وحدات حرس الحدود سيتم تجهيزها بسيارات حديثة كما سيتم تعزيز قوات خفر السواحل.
واشار الى نشاطات قوات حرس الحدود خلال العام الماضي في مجال التركيز على الاقتصاد المقاوم، موضحا انه تم تعزيز نشاطات مكافحة عمليات التهريب لاسيما الملابس والسكر والرز حيث تضاعف ضبط الكميات المهربة من هذه السلع.
ونوه الى عمليات الحد من دخول المخدرات في العام الماضي، موضحا انه تم ضبط مايزيد على 570 طنا من المخدرات والتي تم ضبط نحو 70 بالمئة منها في المناطق الحدودية اثناء محاولات تهريبها الى داخل البلاد.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0690 sec