أكد قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي انه سيتم تجهيز الحدود البرية والبحرية للبلاد بمعدات الكترونية وسيارات حديثة ماسيعزز الامن في هذه المناطق.

وقال قاسم رضائي، في تصريح للصحفيين يوم الاثنين في منطقة اينجه برون الحدودية المحاذية لتركمانستان /شمال شرق ايران/ انه تم تجهيز بعض المناطق الحدودية البرية بمعدات الكترونية وكاميرات مراقبة والذي سيتواصل خلال العام الجديد.

واضاف، ان وحدات حرس الحدود سيتم تجهيزها بسيارات حديثة كما سيتم تعزيز قوات خفر السواحل.

واشار الى نشاطات قوات حرس الحدود خلال العام الماضي في مجال التركيز على الاقتصاد المقاوم، موضحا انه تم تعزيز نشاطات مكافحة عمليات التهريب لاسيما الملابس والسكر والرز حيث تضاعف ضبط الكميات المهربة من هذه السلع.

ونوه الى عمليات الحد من دخول المخدرات في العام الماضي، موضحا انه تم ضبط مايزيد على 570 طنا من المخدرات والتي تم ضبط نحو 70 بالمئة منها في المناطق الحدودية اثناء محاولات تهريبها الى داخل البلاد.



