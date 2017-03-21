اجرى رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني اتصالا هاتفيا مع قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي هنأه فيها بمناسبة بدء العام الايراني الجديد.

وقدم الرئيس روحاني في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى في الساعات الاولى لبدء العام الهجري الشمسي ، تبريكاته لقائد الثورة الاسلامية متمنيا له الصحة وطول العمر ، مشيرا الى ان العام الايراني الجديد 1396 سيكون بالتأكيد عام مزيد من التطور للشعب الايراني في ظل توجيهات سماحة القائد ، والوحدة والسعي الجماعي ، وكذلك استمرار تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم ، وعام ازدهار الانتاج الوطني وتوفير مزيد من فرص العمل لاسيما بالنسبة للشباب.

بدوره هنأ قائد الثورة الاسلامية ، الرئيس روحاني والشعب الايراني بمناسبة بدء العام الجديد ، متمنيا الموفقية للحكومة في خدمة البلاد والمواطنين.



في اتصالات هاتفية.. روحاني يهنّئ المرجعيات الدينية ببدء العام الايراني الجديد



كما هنّأ الرئيس روحاني المرجعيات الدينية ببدء العام الايراني الجديد (1396) ودعا لهم من الله بالصحة والعمر المديد وعام مفعم بالبركة والتوفيق.

وفي اتصالات هاتفية أجراها الرئيس روحاني يوم الاثنين بمراجع الدين في مدينة قم المقدسة صافي كلبايكاني، وحيد خراساني، مكارم شيرازي، جوادي آملي، سبحاني، شبيري زنجاني، نوري همداني، علوي كركاني و مظاهري، أشاد خلالها بدعمهم لخطط حكومته (التدبير والامل) الرامية لتعزيز مساعي تقديم الخدمات للبلاد والشعب.

واعتبر انه بفضل التوجيهات التي يسديها قائد الثورة ودعم المرجعيات الدينية والتضامن الاجتماعي والجهود العامة ومواصلة تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم، لاشك ان يكون عام 1396 عام نيل المزيد من التقدم للشعب الايراني الأبي وازدهار القطاع الانتاجي وتوفير المزيد من فرص العمل لجيل الشباب في البلاد.

من جهتهم هنّأ مراجع الدين الرئيس روحاني ببدء العام الجديد وأشادوا بالمساعي والخدمات التي قدمتها الحكومة خلال العام الماضي وأعربوا عن تمنياتهم لها بالتوفيق في تقديم المزيد من الخدمات للشعب لاسيما للشرائح الفقيرة.



