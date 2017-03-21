اشاد امين مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي بانجازات المقاومة الاسلامية في العام الماضي ووصفها بالنجاحات الباهرة كتحرير حلب والموصل في سوريا والعراق واحباط العدوان السعودي - الصهيوني على اليمن ولبنان.

وثمن آية الله احمد جنتي، في رسالة وجهها للشعب الايراني بمناسبة بدء العام الجديد (الايراني) يوم الاثنين، جهود ابناء حزب الله في الامة الاسلامية الذين دللوا ان كلمة الله هي العليا وفوق ارادة جميع المستكبرين.

واعتبر النجاحات التي تحققت رهن بالدعم الالهي والجهاد الخالص لأبناء الامة الاسلامية والقيادة الحكيمة للامام الخامنئي مد ظله العالي.

واشاد بجهاد ابناء المقاومة الاسلامية في سبيل الله وشهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت عليهم السلام ورجال الاطفاء الذين قدموا انفسهم في حادثة (بلاسكو) المؤلمة.

وهنأ جنتي الشعب الايراني المسلم بمناسبة بدء العام الجديد الذي أطل كالعام الماضي باشراقة اسم سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (س).

واشار الى الانتخابات الرئاسية والمجالس البلدية المقبلة في ايران وحثّ مرشحي الانتخابات على دخول مضمار تقديم الخدمات الشعب بحماسة واندفاع دون اي تعطش للسلطة.

وأعرب عن أمله ان يفعم العام الجديد بافضل المقامات الروحية والمعنوية لابناء الشعب المسلم بفضل توجه القلوب صوب شخصية بضعة المصطفى (ص) السيدة فاطمة الزهراء (س).

ووصف العام الماضي بمثابة صفحة اخرى انقضت من حياتنا الشخصية والاجتماعية والتي حملت وقائع واحداثا ايجابية وسلبية.

ولفت جنتي الى ان مجلس خبراء القيادة قد انعقد بصورة رسمية بعد اجراء انتخابات الدورة الخامسة خلال العام الماضي.

وحث جميع المسؤولين على العمل الجاد من اجل نيل مطالب الشعب الايراني وتنفيذ توجيهات قائد الثورة حول العام الجديد باطلاق تسمية (الاقتصاد المقاوم : الانتاج وفرص العمل).