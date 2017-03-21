قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف ان ايران مستعدة للعودة الى الموقع السابق أو حتى الى موقع أفضل إذا ما قررت أمريكا الاستمرار بالتملص من الاتفاق النووي الى درجة تجعله لا يصب في صالح بلادنا ومصالحنا الوطنية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن ظريف صرح للصحفيين على هامش زيارته محافظة أصفهان قائلا: وفقا لتعليمات سماحة قائد الثورة الإسلامية في الرسالة التي وافق فيها على الاتفاق النووي، تم تشكيل لجنة للاشراف على الاتفاق، وفي هذا الصدد تقوم وزارة الخارجية والاجهزة الأخرى بارسال تقارير الى اللجنة حول الحالات التي رأينا انها تنتهك الاتفاق النووي، وتدرس اللجنة الرد المناسب عليها.

وتابع: إن التدابير التي اتخذها سماحة قائد الثورة والرئيس روحاني تقوم على توفير ظروف للعودة الى الموقع السابق أو حتى الى موقع أفضل إذا ما قررنا أن الاستمرار بالالتزام بالاتفاق النووي لا يصب في صالح بلادنا ومصالحنا الوطنية.

وأكد وزير الخارجية: قبل مدة تمكنا من الانتقال بأحدث أجهزة الطرد المركزي الإيرانية الى المرحلة العملانية، بعد أن كان مجرد فكرة عندما وقعنا الاتفاق النووي.

ولفت ظريف الى قدرة اجهزة الطرد المركزي الجديدة مضيفا: نحن غير قلقين أبدا، ومستعدون؛ على الرغم من التملص الامريكي ما زال الاستمرار بتنفيذ الاتفاق النووي مبررا لإيران.

واختتم ظريف بالقول: الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووفقا لتعليمات قائد الثورة تلتزم دائما بعهودها ولا تنكث بالعهد، نحن مستعدون للعودة الى الموقع السابق أو حتى الى موقع أفضل إذا ما قررت أمريكا الاستمرار بالتملص من الاتفاق النووي الى درجة تجعله لا يصب في صالح بلادنا ومصالحنا الوطنية.



