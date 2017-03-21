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رقم الخبر: 189977 تاريخ النشر: آذار 21, 2017 الوقت: 13:10 الاقسام: اقتصاد  
رئيس الجمهورية يفتتح خط انتاج 60 صنف دواء

رئيس الجمهورية يفتتح خط انتاج 60 صنف دواء

افتتح رئيس الجمهورية خط انتاج 60 صنف دواء من صناعة شركة رازك المصنعة للأدوية.

افتتح رئيس الجمهورية خط انتاج 60 صنف دواء من صناعة شركة رازك المصنعة للأدوية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني قد افتتح خط انتاج 60 صنفا جديدا للأدوية من صناعة شركة رازك وذلك بعد ساعات من بدء السنة الإيرانية الجديدة حيث استمع لشرح المسؤولين عن انتاج هذه الأدوية حول ميزاتها وخصائصها.
وتنقسم الأصناف لتي تم غفتتاح خط إنتاجها إلى قسمين: الأول عبارة عن أدوية والقسم الثاني هو مشتقات أدوية حيث تتولى 16 عشر شركة منضوية تحت شركة رازك لتصنيع الأدوية صناعة هذه المنتوجات.وتوفر هذه المحاصيل ما بين 90 إلى حوالي 125 مليون دولار سنويا مقارنة مع الأدوية المستوردة المشابهة لها والتي كانت تدخل الى البلاد سنويا.

 

 
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