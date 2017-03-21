أعلنت مصادر بالاتحاد الأوروبي لرويترز أن "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سترسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبي في 29 مارس آذار للإعلان رسميا عن انسحاب بريطانيا من التكتل وأن مسؤولين بريطانيين أبلغوا بروكسل بالأمر.

ويطلق الخطاب المقرر يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل بعد تنازلي لمدة عامين لخروج بريطانيا وسيسمح ببدء مفاوضات بين لندن وبروكسل في الأسابيع المقبلة.

وبحلول نهاية الأسبوع المقبل وبعد أن يتلقى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خطاب ماي سيتعين عليه توزيع مسودة إرشادات للمفاوضات على أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين البالغ عددهم 27 دولة. وسوف يستدعي توسك رؤساء الدول السبعة والعشرين لقمة ربما تعقد في مطلع مايو/أيار بهدف إقرار الإرشادات النهائية.

وبمجرد إقرار الإرشادات سيتعين على ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي وضع جدول للمحادثات مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد.‎







