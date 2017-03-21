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رقم الخبر: 189975 تاريخ النشر: آذار 21, 2017 الوقت: 13:05 الاقسام: محليات  
اكثر من 16 الف مرشح سجلوا اسمائهم في انتخابات المجالس البلدية

اكثر من 16 الف مرشح سجلوا اسمائهم في انتخابات المجالس البلدية

اعلن رئيس لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية "علي اصغر احمدي" ، ان 16 الف و375 شخصا سجلوا اسمائهم للترشح لانتخابات المجالس البلدية في اليوم الاول من فتح باب الترشيح.

اعلن رئيس لجنة الانتخابات بوزارة الداخلية "علي اصغر احمدي" ، ان 16 الف و375 شخصا سجلوا اسمائهم للترشح لانتخابات المجالس البلدية في اليوم الاول من فتح باب الترشيح.
واشار احمدي الى انتهاء اليوم الاول من تسجيل المرشحين لانتخابات الدورة الخامسة للمجالس البلدية  ، وقال:  اليوم الاثنين وفي اليوم الاول من فتح باب الترشيح للدورة للمجالس البلدية ، سجل 16 الف و175 شخصا اسمائهم للترشح.
واوضح ان 5926 شخصا سجلوا اسمائهم لانتخابات المجالس البلدية في المدن و10435 شخصا لانتخابات المجالس القروية.
واشار الى ان فترة تسجيل اسماء المرشحين ستستمر لمدة ستة ايام.
من ناحيته اوضح امين لجنة الانتخابات "علي بور علي مطلق" الى من بين المسجلين لانتخابات البلدية توجد 1088 امرأة من اصل 16375 شخص.
واشار  الى من بين الذين سجلوا اسمائهم في انتخابات المجالس البلدية في المدن توجد 649 امرأة و5277 رجل ، وفي انتخابات المجالس القروية توجد 439 امرأة و10010 رجال.

 

 
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