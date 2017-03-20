قدم وزير الخارجية محمد جواد ظريف التهاني الى جميع الايرانيين في انحاء العالم بمناسبة حلول عيد النوروز ، رأس السنة الهجرية الشمسية 1396.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" قدم على صفحته الشخصية في موقع تويتر ، التهاني والتبريكات لجميع الايرانيين في انحاء العالم ، متمنيا لهم السلام والازدهار.

كما قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية "بهرام قاسمي" تهانيه بمناسبة حلول عيد النوروز والعام الهجري الشمسي الجديد ، مؤكدا على تضامن وعزم الجميع على صون وتعزيز المصالح الوطنية وتوضيح المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية على الصعيد الخارجي للرأي العام العالمي.





