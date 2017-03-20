  • الإثنين ٢١ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الإثنين , مارس 20, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189973 تاريخ النشر: آذار 20, 2017 الوقت: 16:25 الاقسام: محليات  
ظريف يهنئ جميع الايرانيين في انحاء العالم بحلول عيد النوروز

ظريف يهنئ جميع الايرانيين في انحاء العالم بحلول عيد النوروز

قدم وزير الخارجية محمد جواد ظريف التهاني الى جميع الايرانيين في انحاء العالم بمناسبة حلول عيد النوروز ، رأس السنة الهجرية الشمسية 1396.

قدم وزير الخارجية محمد جواد ظريف التهاني الى جميع الايرانيين في انحاء العالم بمناسبة حلول عيد النوروز ، رأس السنة الهجرية الشمسية 1396.
وافادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" قدم على صفحته الشخصية في موقع تويتر ، التهاني والتبريكات لجميع الايرانيين في انحاء العالم ، متمنيا لهم السلام والازدهار.
كما قدم المتحدث باسم وزارة الخارجية "بهرام قاسمي" تهانيه بمناسبة حلول عيد النوروز والعام الهجري الشمسي الجديد ، مؤكدا على تضامن وعزم الجميع على صون وتعزيز المصالح الوطنية وتوضيح المواقف المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية على الصعيد الخارجي للرأي العام العالمي.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0693 sec