بعث النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري برقية تهنئة الى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بمناسبة عيد الاستقلال .

واعرب جهانغيري عن امله بان تشهد العلاقات الودية بين البلدين نموا مضطردا في كافة المجالات وذلك في ظل القواسم المشتركة الكثيرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية تونس .

وتمنى جهانغيري في برقيته السلامة والموفقية لرئيس الوزراء التونسي والسعادة والرخاء للشعب التونسي .



