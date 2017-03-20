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|رقم الخبر: 189971
|تاريخ النشر: آذار 20, 2017
|الوقت: 16:16
|الاقسام: محليات
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نائب رئيس الجمهورية يهنئ تونس بعيد الاستقلال
بعث النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري برقية تهنئة الى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بمناسبة عيد الاستقلال .
بعث النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري برقية تهنئة الى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بمناسبة عيد الاستقلال .
واعرب جهانغيري عن امله بان تشهد العلاقات الودية بين البلدين نموا مضطردا في كافة المجالات وذلك في ظل القواسم المشتركة الكثيرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية تونس .
وتمنى جهانغيري في برقيته السلامة والموفقية لرئيس الوزراء التونسي والسعادة والرخاء للشعب التونسي .
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