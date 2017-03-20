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رقم الخبر: 189971 تاريخ النشر: آذار 20, 2017 الوقت: 16:16 الاقسام: محليات  
نائب رئيس الجمهورية يهنئ تونس بعيد الاستقلال

نائب رئيس الجمهورية يهنئ تونس بعيد الاستقلال

بعث النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري برقية تهنئة الى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بمناسبة عيد الاستقلال .

بعث النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري برقية تهنئة الى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بمناسبة عيد الاستقلال .
واعرب جهانغيري عن امله بان تشهد العلاقات الودية بين البلدين نموا مضطردا في كافة المجالات وذلك في ظل القواسم المشتركة الكثيرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية تونس .
وتمنى جهانغيري في برقيته السلامة والموفقية لرئيس الوزراء التونسي والسعادة والرخاء للشعب التونسي .

 

 
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