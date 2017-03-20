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رقم الخبر: 189968 تاريخ النشر: آذار 20, 2017 الوقت: 16:03 الاقسام: اقتصاد  
شركة النفط الوطنیة تعلن تدشین المرحلة 20 من حقل بارس الجنوبی

شركة النفط الوطنیة تعلن تدشین المرحلة 20 من حقل بارس الجنوبی

اعلن مساعد شؤون التطویر الهندسی فی شركة النفط الوطنیة (الایرانیة)، 'غلامرضا منوجهری'، عن تدشین المرحلة 20 من حقل بارس الجنوبی لتدخل خط انتاج الغاز الي جانب الوحدات الاخري فی هذا الحقل المشترك.

 اعلن مساعد شؤون التطویر الهندسی فی شركة النفط الوطنیة (الایرانیة)، 'غلامرضا منوجهری'، عن تدشین المرحلة 20 من حقل بارس الجنوبی لتدخل خط انتاج الغاز الي جانب الوحدات الاخري فی هذا الحقل المشترك.
واوضح منوجهری قائلا، ان عملیة تدشین المرحلة 20 من حقل بارس الجنوبی جاءت بالتزامن مع الذكري السنویة لـ 'تامیم صناعة النفط فی ایران'؛ مبینا ان ذلك سیزید من حجم انتاج الغاز لدي هذا الحقل .
وفیما اشار الي استئناف الانتاج لدي المرحلتین 19 و16 فی حقل بارس الجنوبی، توقع مساعد المدیر العام لشركة النفط الایرانیة ان یبلغ منسوب انتاج الغاز 520 ملیون متر مكعب یومیا فی هذا الحقل المشترك.
واكد منوجهری قائلا، انه نظرا الي تدشین الوحدات الجدیدة وارتفاع حجم استخراج الغاز من حقل بارس الجنوبی، سیبلغ البلاد خلال العام (الایرانی) القادم مرحلة الاكتفاء الذاتی فی استیراد الغاز من تركمنستان.

 

 
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