قدم رئيس الجمهورية حسن روحاني في رسالة وجهها الي قادة 11 بلدا تحتفل بعد النوروز، التهاني بمناسبة حلول السنة الهجرية الشمسية الجديدة (1396) والتي تحل اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وكذلك عيد النوروز وقال ان السلام والاتحاد في منطقة النوروز العريقة يشكلان مطلبا تنادي به جميع الشعوب المعتدلة.

وقال الرئيس روحاني في هذه الرسالة التي نشرت اليوم الاثنين وهو اليوم الذي تنتقل فيه السنة الهجرية الشمسية الحالية الي السنة الجديدة، ان النوروز هو اجمل احتفالات الطبيعة والذي يحمل في طياته الامل والنضارة والخضرة. ان هذا الاحتفال هو رمز للاعتدال والهدوء والدفء والنور والنضارة التي وهبها الله تعالي للانسان. الاعتدال الذي يضرب بجذوره في تحولات الطبيعة ومعتقدات الدين واحكام الاسلام الرحمانية.

واعتبر ان السلام والاتحاد في منطقة النوروز القديمة هو مطلب الشعوب المعتدلة وقال ان العالم هو اليوم بحاجة الي الامل اكثر من اي وقت مضي ليتم في ظله تكريس المحبة والود والاخاء بدلا من المواجهة، لان الشعوب ومن خلال التمسك بالامل والسلام والاستقرار قادرة في ظل الاتحاد والتعامل مع بعضها البعض علي التصدي للوجه البشع الناجم عن الفهم المغلوط للدين والتطرف القبلي والذي حصيلته هو الارهاب.

وتمني الرئيس روحاني في ختام رسالته متوجها الي رؤساء كل من افغانستان وطاجيكستان وباكستان واذربيجان وتركمانسان وارمينيا وتركيا وكازاخستان وقرقيزيا والهند واوزبكستان ان يكون العام الجديد عاما مفعما بالبهجة والسعادة لشعوب هذه البلدان.



