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رقم الخبر: 189966 تاريخ النشر: آذار 20, 2017 الوقت: 15:58 الاقسام: اقتصاد  
وزير خارجية افغانستان : اتفاقية جابهار في غاية الاهيمة لدي كابول وطهران ونيودلهي

وزير خارجية افغانستان : اتفاقية جابهار في غاية الاهيمة لدي كابول وطهران ونيودلهي

اكد وزير الخارجية الافغاني 'صلاح الدين رباني' علي اهمية اتفاقية جابهار الموقعة بين ايران وافغانيتان والهند.

 اكد وزير الخارجية الافغاني 'صلاح الدين رباني' علي اهمية اتفاقية جابهار الموقعة بين ايران وافغانيتان والهند.
وفي مؤتمر صحفي عقده في عاصمة افغانستان كابول، استعرض رباني الانجازات التي حققتها حكومة بلاده خلاال العام (الهجري الشمسي) الحالي (والموشك علي نهايته في 20 اذار / مارس الجاري)؛ لافتا الي توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية بمافيها اتفاقية جابهار، وقال ان هذه الاتفاقية تحظي باهمية بالغة لدي الدول الثلاثة ايران وافغانستان والهند.
ونوّه الوزير الافغاني، في ذات السياق، باتفاق الدول الاقليمية علي انشاء شبكة سكك الحديد خماسية الاطراف بين الصين وقرغيزيا وطاجيكستان وايران وافغانستان؛ لكونها احد الانجازات الدبلوماسية في بلاده والتي من شانها تحويل افغانستان الي قطب يربط بين دول المنطقة.
وفي جانب اخر من تصريحاته، اشار رباني الي الاتفاقيات الامينة التي وقعتها كابول مع دول الجوار؛ لافتا في هذا الاطار الي زيارات المسؤولين الافغان رفيعي المستوي الي طهران ومحادثاتهم التي وصفها بـ 'البناءة' حول التعاون الامني مع ايران.
وقال وزير الخارجية الافغاني ان تنفيذ هذه المشاريع يواجه تحديات وعقبات عديدة اهمها التحدي الامني والارهاب؛ مؤكدا علي الدول الاقليمية بضرورة تجفيف جذور الارهاب في خارج افغانستان.

 

 
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