قال السفير الايراني في الكويت "علي رضا عنايتي"، وفي معرض تعليقه على الرسائل المتبادلة بين ايران ومجلس تعاون دول الخليج الفارسي، قال ان المحادثات حول القضايا الاقليمية تشكل سياسة ثابتة ومبدأية لدى طهران.

وفي تصريح صحفي اليوم الاحد، اكد عنايتي على رغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تطوير التعامل مع الدول العربية في منطقة الخليج الفارسي؛ مضيفا ان ايران ترحب دائما بالحوار والتعاون مع جيرانها الجنوبيين، وان هذا الموقف لن يتغير بتغيير رؤساء الجمهورية في البلاد.

ونوّه عنايتي الي الرسالة الخطية الاخيرة لرئيس الجمهورية حسن روحاني الي امير الكويت الشيخ صباح الاحمد، قائلا ان تبادل الرسائل والمحادثات المشتركة يعد امرا طبيعيا ويصب في مصالح البلدين والمنطقة والشعب؛ فضلا عن تاثيره الكبير في تقريب وجهات النظر حيال القضايا الاقليمية.

واكد السفير الايراني لدي الكويت ضرورة مواصلة هذه الإجراءات؛ مبينا ان جميع البلدان اليوم بحاجة الي مواقف مشتركة وموحدة لمواجهة التحديات الراهنة.

واردف عنايتي قائلا، ان طهران ايدت في السابق ولا تزال المحادثات المشتركة مع مجلس تعاون الخليج الفارسي؛ وهي تؤكد علي القيام بذلك لان التفاوض والتفاهم يشكلان السبيل الوحيد لمعالجة تحديات المنطقة وبمثابة ضرورة لحل القضايا الراهنة.

واشاد السفير الايراني بدور الكويت في مساندة المحادثات وتهيئة الارضية في هذا السياق؛ مصرحا ان هكذا مواقف لوحظت دوما من جانب الكويت حيال القضايا الاقليمية؛ وداعيا الي تظافر الجهود الجماعية وتكاتف جميع دول المنطقة باتخاذ خطوات مناسبة لتحقيق الاهداف المرجوة.