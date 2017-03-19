دعا نائب في مجلس العموم البريطاني إلى حل كارثة المجاعة التي باتت تحدق باليمن كأسوأ كارثة إنسانية، مشيرًا إلى تواطئ الحكومة البريطانية في هذه المأساة وتجويع اليمنيين.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية مقالًا أمس السبت للنائب البريطاني، أندرو ميتشل، يتحدث فيه عن مأساة الأطفال في حرب اليمن، ويدعو إلى التحرك من أجل وقف التجويع الذي يتعرضون له.

وأشار الكاتب إلى أنه "في الوقت الذي تحوز فيه قضية البريكست على اهتمام واسع من وسائل الإعلام البريطانية، تبقى مأساة اليمن حقيقة وسكانه على بعد خطوة واحدة من المجاعة، معتبرًا أن اليمن ليس في مجاعة وأنما يتعرض للتجويع، وبريطانيا متواطئة في ذلك بسبب سياستها".

وجاء في التقرير، أن بريطانيا في مأزق حقيقي لا يطاق، حيث تسعى المنظمات الخيرية والإنسانية البريطانية إلى الحصول على مساعدات وتوصيل الغذاء والدواء وغيرها من المستلزمات التي اشترتها بأموال الشعب البريطاني إلى اليمن، بينما تشن الحملة التي تقودها السعودية بدعم من بريطانيا غارات على الموانئ التي تمر منها هذه المساعدات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "وبسبب التكتيكات السعودية الأخيرة، يستمر التحالف بقيادة السعودية بدفع خط الصراع والمواجهات الحادة بين الأطراف المتنازعة نحو الميناء الرئيسي "الحديدة"، ناهيك عن التحذيرات الكثيرة للمنظمات الخيرية والمسؤولين في منظمة الأمم المتحدة من أن وصول المعارك إلى هذا الميناء الرئيسي قد تكون له عواقب وخيمة، إذ أن نحو 80% من الواردات اليمنية المختلفة تمر عبره، ويستورد اليمن 90 % من غذائه".

ورأى الكاتب أن العقاب الجماعي من قبل السعودية وبريطانيا لليمنيين لم يفعل شيئًا للحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من البلاد، مؤكدًا أن الحرب لا تسير في الطريق الصحيح، وستضر بسمعة بريطانيا في العالم وتثير أعداءها.

ودعا الكاتب إلى أن يكون مقاله بمثابة صرخة استغاثة، فضلا عن ضرورة المطالبة بحرية وصول المساعدات إلى ميناء الحديدة وإعادة فتح المجال الجوي التجاري لتجنب أكبر كارثة إنسانية، والإصرار على الالتزام بالقانون والجهود المبذولة لاتخاذ مسار سياسي جديد للخروج من الجمود الحالي الإنساني.

كما دعا حكومته إلى اغتنام الفرصة قبل فوات الأوان لتكون على الجانب الصحيح من التاريخ من خلال العمل لمنع المجاعة في اليمن.



