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رقم الخبر: 189957 تاريخ النشر: آذار 19, 2017 الوقت: 17:31 الاقسام: عربيات  
البحرين: إستشهاد الشاب الجريح محمد سهوان في سجن جو المركزي

البحرين: إستشهاد الشاب الجريح محمد سهوان في سجن جو المركزي

إستشهد معتقل الرأي الشاب البحريني محمد سهوان. وكان الشهيد قد أصيب بشظايا الرصاص الإنشطاري المحرم دوليًا “الشوزن” في منطقة الرأس وحرم من العلاج اللازم في داخل السجن.

إستشهد معتقل الرأي الشاب البحريني محمد سهوان. وكان الشهيد قد أصيب بشظايا الرصاص الإنشطاري المحرم دوليًا “الشوزن” في منطقة الرأس وحرم من العلاج اللازم في داخل السجن.
وكانت عائلة سهوان قد تلقت اتصالاً من مجمع السلمانية الطبي للحضور الفوري حيث أكدت نبأ استشهاده فيما بعد.
وطالبت عائلة سهوان مرارًا وتكرارًا بتمكين ابنها من حقه في تلقي العلاج اللازم بعد مضاعفات الإصابة، ومعاناته من نوبات من الألم دون استجابة من إدارة السجن التي منعت عنه حتى مهدئات الآلام.
وفي اولى الردود على الاستشهاد، قالت "جمعية الوفاق" البحرينية إن السلطات البحرينية أهملت حالة الشهيد محمد سهوان وتعمّدت حرمانه من العلاج اللازم بعد اعتقاله رغم إصابته برصاص الشوزن المحرم دولياً.
وذكر نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي أن الشهيد سهوان تحمّل هو وعائلته الظلم والاضطهاد كسائر العوائل البحرينية فلم تخل عائلته من سجين أو مطارد بسبب مواقفهم من ظلم النظام.
وأكد الشيخ الديهي أن “الشهيد سهوان كان بحاجة للعلاج فأهملوه وتعمدوا إيذاءه إلى أن قضى بجراحه وآلامه شهيداً مظلوماً وهو قتل بطيء متعمد”.
وأشار الديهي إلى أن الشهيد هو أيقونة من أيقونات أرض البحرين منذ تسعينات القرن الماضي وإلى يومنا هذا واستطرد في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:“هكذا لابد أن ترحل يا محمد سهوان فكرامتك من الله الشهادة في زنازين الظلم والإستبداد فأنت المؤمن الشجاع الذي قضى حياته مدافعاً عن المستضعفين”، وتابع: “رحمك الله مجاهداً ومناضلاً ومصاباً وجريحاً ومطارداً وسجيناً وشهيداً”.

 

 
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