عاد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى السعودية مختتمًا جولته الآسيوية، دون أن يتسنّى له زيارة جزر المالديف، كما كان مقررًا أمس السبت، وبرغم تبرير حكومة المالديف أن إلغاء الزيارة جاء بحجة تفشي الإنفلونزا، إلا أن المعارضة كانت قد اتخذت يوم الجمعة الذي سبق الزيارة موقفًا هجوميًا منها، على خلفية تقارير حول شراء سعوديين لجزر مرجانية في هذه الجمهورية المضطربة في المحيط الهندي.

وفي السياق، أكد ائتلاف من أحزاب المعارضة والمنشقين أنهم سيدعون إلى تظاهرات في الشوارع ضد بيع الجزر لدى وصول سلمان إلى المالديف، فيما قال وزير خارجية الجزر السابق أحمد نسيم للصحافيين في كولومبو "سنعلن بشكل واضح جدا للعائلة المالكة السعودية أننا ضد بيع أراضينا".

وغداة نفي حكومة الرئيس عبد الله يمين بيع الجزر للسعوديين أو غيرهم، صدر إعلان عن "المعارضة المتحدة في المالديف" ومقرها كولومبو، متهمًا حكومة يمين بشن حملة على نشطائها قبيل الزيارة، وبالتنازل عن أرخبيل "فاتو" غير المأهول، للسعودية.

وكان يمين رفع في عام 2015، حظرا مفروضا على ملكية الأجانب للعقارات، علما بأن الأراضي نادرة في جزر المالديف حيث تشكل المياه 99,9% في المئة من مساحة البلاد البالغة حوالى 300 كم مربع.

وشملت أول جولة للعاهل السعودي سلمان في جنوب شرق آسيا كلا من ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي واليابان والصين.



