

دان المتحدث بإسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بشدة الاعتداء الصارخ لطيران الكيان الصهيوني على الاراضي السورية، داعيا منظمة الامم المتحدة إدانة هذا الإعتداء الصارخ وبذل جميع مساعيها لمنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تخرق السلام والأمن.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان بهرام قاسمي قال اليوم السبت، ان اعتداء الصهاينة هذا على الاراضي السورية يأتي في وقت يحقق فيه الجيش السوري والجبهة المقاومة للارهاب في سوريا، الانتصارات على الارهابيين مصاصي الدماء، كما انه جاء في الوقت الذي يتم طردهم الواحد تلو الاخر من المدن والقرى، ويعتبر دليلا على التقارب غير المحدود في المواقف والمصالح غير المشروعة للكيان الغاصب في تقوية الارهابيين التكفيريين الصهانية.

وحذر قاسمي من عواقب تكرار هكذا أعمال استفزازية، داعيا منظمة الامم المتحدة ادانة هذا الاعتداء الصارخ على الاراضي السورية وبذل جميع مساعيها لمنع تكرار هكذا تصرفات تخرق السلام والامن من قبل الكيان الصهيوني المعتدي والمارق.