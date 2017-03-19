قدمت ريما خلف، الأمينة العامة للإسكوا استقالتها من منصبها بعد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة لها بسحب تقارير تدين الكيان الصهيوني.

قدمت ريما خلف، الأمينة العامة للإسكوا استقالتها من منصبها بعد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة لها بسحب تقارير تدين الكيان الصهيوني.

وقالت خلف عقب تقديم استقالتها ان التقرير صدر ولم يعد بالامكان سحبه وما جرى هو طلب سحبه فقط عن الموقع الالكتروني للاسكوا، وطالبت خلف الدول الاعضاء باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة “اسرائيل” فالتقرير يشكل سنداً قانونيا.

ويأتي ذلك على خلفية أمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بسحب تقرير اللجنة الذي يتهم "إسرائيل" بتطبيق العنصرية على الشعب الفلسطيني بأجمعه، وذلك استجابة لطلبات وضغوط إسرائيلية وأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر دبلوماسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد هدد مؤخرا بأن بلاده ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما لم يجر إصلاحات كبيرة داخله بعد تقرير أصدرته اللجنة (الإسكوا).

وأكد تيلرسون في رسالة وجهها إلى 8 منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن الولايات المتحدة ستواصل رفضها الشديد والمبدئي لأجندة المجلس المنحازة ضد "إسرائيل".

هذا وطالبت الولايات المتحدة الأمين العام بعد أن نأى بنفسه الأربعاء، بسحب تقرير الإسكوا، كما قالت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي إنه يجب إلغاء التقرير برمته مشيرة إلى غضب بلادها منه.

يذكر أن التقرير الأممي نشر الأربعاء 15 مارس/آذار، وهو يتهم "إسرائيل" بفرض نظام التمييز العرقي "أبارتهيد" ضد الشعب الفلسطيني.‎