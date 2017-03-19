قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان بلدان معدودة في العالم بينها ايران لديها تقنية تصنيع صواريخ ذات دقة عالية تصيب هدفها بهامش خطأ دون 10 أمتار فقط.



قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان بلدان معدودة في العالم بينها ايران لديها تقنية تصنيع صواريخ ذات دقة عالية تصيب هدفها بهامش خطأ دون 10 أمتار فقط.

واضاف باقري، في تصريح ادلى به خلال زيارته لمعرض ذكرى عمليات والفجر 8 للانجازات العسكرية والدفاعية في منطقة اروند كنار /جنوب غرب ايران/ يوم السبت، ان المعدات العسكرية المعروضة صنعت برمتها باستخدام التقنيات المحلية الايرانية.

وتابع: ان تقنيات تصنيع الصواريخ القادرة على اصابة اهدافها بهامش خطأ أقل من 10 أمتار لاتمتلكها سوى بلدان معدودة في العالم بينها الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث تستطيع انتاج هذا النوع من الاسلحة واستخدامها.

واعتبر ان تحقيق مثل هذه النجاحات الباهرة يجعل المشاكل القائمة ضئيلة أمامها.

واكد ان العالم ينبغي ان يدرك ان لدى علمائنا الشباب في الاجيال التي أعقبت حرب السنوات الثمانية (التي شنها النظام العراقي السابق على ايران في ثمانينيات القرن الماضي) الثقة بأنفسهم والقابلية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في ايران الاسلامية على جميع الصعد.