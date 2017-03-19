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رقم الخبر: 189949 تاريخ النشر: آذار 19, 2017 الوقت: 01:27 الاقسام: محليات  
تعيين "اشرف بروجردي" رئيسة لمنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الايرانية

تعيين "اشرف بروجردي" رئيسة لمنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الايرانية

اصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسن روحاني" قرارا عين بموجبه "اشرف بروجردي" رئيسة لمنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية.


اصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسن روحاني" قرارا عين بموجبه "اشرف بروجردي" رئيسة لمنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية.

واشار قرار رئيس الجمهورية ، انه تنفيذا للبند الثاني من المادة الخامسة لقانون المكتبة الوطنية بالجمهورية الاسلامية الايرانية ، والبند الثالث لقرار المجلس الاداري الاعلى وتأييد هيئة امناء منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الايرانية ، ونظرا الى التزام الدكتورة اشرف بروجردي وتجاربها القيمة ، فقد تم تعيينها لمدة اربع سنوات رئيسة لمنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية بالجمهورية الاسلامية الايرانية.

 

 
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