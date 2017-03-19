

اصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "حسن روحاني" قرارا عين بموجبه "اشرف بروجردي" رئيسة لمنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية.

واشار قرار رئيس الجمهورية ، انه تنفيذا للبند الثاني من المادة الخامسة لقانون المكتبة الوطنية بالجمهورية الاسلامية الايرانية ، والبند الثالث لقرار المجلس الاداري الاعلى وتأييد هيئة امناء منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الايرانية ، ونظرا الى التزام الدكتورة اشرف بروجردي وتجاربها القيمة ، فقد تم تعيينها لمدة اربع سنوات رئيسة لمنظمة الوثائق والمكتبة الوطنية بالجمهورية الاسلامية الايرانية.