أعلن المجلس الدستوري الفرنسي السبت 18 مارس/آذار، عن أسماء وعدد المرشحين رسميا في انتخابات الرئاسة، حسب صحيفة لوموند الفرنسية.



أعلن المجلس الدستوري الفرنسي السبت 18 مارس/آذار، عن أسماء وعدد المرشحين رسميا في انتخابات الرئاسة، حسب صحيفة لوموند الفرنسية.

وقال رئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس (وزير الخارجية السابق) أن 11 شخصا (امرأتان وتسع رجال)استطاعوا تلبية الشروط المطلوبة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد حصولهم على خمسمائة توقيع من "المنتخبين الكبار" الذي يسمح لهم بتثبيت ترشحهم لهذه الانتخابات.

ومن المقرر أن تجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الثالث والعشرين من شهر نيسان/ أبريل.

أما الدورة الثانية فسيتنافس فيها المرشحان المنتصران في الدورة الأولى وتجري في السابع من شهر آيار/ مايو المقبل.

ومن سمات النظام الفرنسي هو "مبدأ الرعاية" ما يعني ضرورة حصول كل مرشح على 500 صوت رعاية يأتي من المنتخبين المحليين لكي يتم السماح له بالترشح رسميا للانتخابات.

وأبرز المرشحين والأوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي، للدورة الأولى للانتخابات الفرنسية هم:

مارين لوبن: زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني.

إمانويل ماكرون: وزير الاقتصاد السابق في حكومة الرئيس فرنسوا هولاند وزعيم حركة "إلى الأمام".

فرنسوا فيون: مرشح أحزاب اليمين والوسط.

بونوا هامون: مرشح الحزب الاشتراكي.

جان لوك ميلانشون: مرشح "جبهة اليسار" وضمنها الحزب الشيوعي.

نيكولا دوبون آنيون: رئيس حزب "انهضي يا فرنسا" ذات الميول اليمينية.

يذكر أن المنشور أعلاه يظهر آخر الاستطلاعات التي جرت في 13/3/2017، مع الإشارة إلى أن نسبة الاستطلاعات تتجدد نتائجها كل أسبوع.