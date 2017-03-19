دكت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية ، قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ بركان -2.

وأكد مصدر عسكري يمني إطلاق صاروخ باليستي من نوع بركان-2 المصنع محليا على قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض.

وأضاف المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مشيرا إلى أن عملية إطلاق الصاروخ تأتي كرسالة عن الصمود اليمني في وجه العدوان السعودي الأمريكي الغاشم الذي يدخل بعد أيام عامه الثالث.

وقاعدة الملك سلمان الجوية هي قاعدة عسكرية تقع في وسط الرياض.

ووفقا لـ"ويكيبيديا" فقد عرفت القاعدة باسم قاعدة الرياض الجوية، واستمرت هذه التسمية حتى عام 2015 حينما أطلق عليها اسم قاعدة الملك سلمان الجوية، وتجري فيها عمليات تدريب الطيارين العسكريين.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من قصف شركة أرامكو السعودية في جيزان بصاروخ باليستي متوسط المدى، حيث أصاب الصاروخ هدفه بدقة.