وتناول في بداية كلمته التقرير الذي أطلقته منظمة الاسكوا حول أوضاع الفلسطينيين واتهامه كيان العدو بإقامة نظام فصل عنصري، وقال سماحته “اسرائيل واميركا وداعميها مارسوا ضغوطا هائلة علي الامم المتحدة وأمينها العام من أجل سحب التقرير، وقد حصل ذلك بسبب استمرار الضغط علي الامم المتحدة وخضع الامين العام الجديد للضغوط، فأمر الامينة العامة للاسكوا في لبنان كي تسحب التقرير”، واستذكر السيد نصرالله “التهديد الذي مورس قبل ذلك علي الامم المتحدة لسحب تقريرها ضد السعودية”.

وأضاف “الامينة العامة للاسكوا السيدة ريما خلف قدمت استقالتها وقبلها الامين العام للامم المتحدة فورا”.

وأشار سماحته الي “ضعف منظمة الامم المتحدة”، واصفا إياها ب”العاجزة عن اتخاذ موقف او ان تحفظ كرامة، وهذا يعني انه لا يمكن الرهان علي هذه المنظمة لاستعادة اراضينا في فلسطين او ان تدافع عن مستوي الانسان من خلال مؤسساتها”.

ورأي السيد نصرالله انه من بعد هذه الوقائع لا يمكن الرهان علي الامم المتحدة لاستعادة الحقوق، وقال “اتوجه باسمي وباسم كل المقاومين بالتحية للسيدة ريما خلف لرفضها سحب تقريرها حول الكيان الصهيوني”.

وتابع السيد نصرالله “اما المشهد الثاني فهو موقف سيدة عربية تضحي بمنصبها وموقعها وقد تتحمل الاتهامات بالعداء للسامية، اتخذت موقفا منسجما مع الذات والضمير. نوجه تحية لها باسم المقاومين ونتمني ان يلقي موقفها الشجاع كل التقدير، ونطالب جامعة الدول العربية ومنظمة دول التعاون الاسلامي متابعة هذا التقرير في سياق الصراع مع هذا العدو الغاصب”.

كما نوه الامين العام لحزب الله بالحضور الشعبي والشبابي للفلسطينيين في تشييع الشهيد باسل الاعرج، موجهاً التحية لهم ولعائلة الشهيد ، ومؤكدا ان “هذا هو الخيار الحقيقي المتاح امامنا لتحرير ارضنا وحقوقنا وليس الانتظار الممل والخائن علي أبواب المنظمات الدولية التي هي بحد ذاتها عاجزة وغير قادرة علي فعل شيء”.

وفي الشأن الداخلي اللبناني دعا السيد نصر الله الي مقاربة ملف الضرائب في لبنان بعيداً عن المزايدة وتصفية الحسابات،معرباً عن تأييده لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وقال “نحن جادون في هذا الامر، ويجب ان يكون هناك عمل جاد لتمويل سلسلة الرتب والرواتب”.

واكد السيد نصرالله “انه منذ ان دخلنا الي المجلس النيابي ونحن نرفض زيادة الضرائب علي الفقراء وذوي الدخل المحدود”، مشيراً الي ان هناك خيارات لتمويل السلسلة وهي واقعية وواضحة لكن تحتاج الي القرار، موضحاً انه تم الاتفاق علي لقاء تتمثل فيه كل الكتل النيابية.

وطالب السيد نصرالله القوي السياسية التي قالت انها ترفض زيادة الضرائب ان تفي بوعدها، معلناً ان الوقت ضاق امام قانون الانتخاب واللعب علي حافة الهاوية بات خطيراً.

وقال السيد نصرالله ان القانون الذي يحقق عدالة تمثيل هو الذي يعتمد علي النسبية الكاملة، وعلي بعض القوي السياسية التواضع قليلاً وقانون الانتخاب هو مصير البلد، داعياً جميع القوي الي تقديم تنازلات، واذا تمسك كل فريق برأيه لن نصل الي مكان، محذراً من الاستهانة بما يمكن أن يذهب اليه البلد في حال لم يتم الاتفاق علي قانون الانتخابات.

وفي الشأن السوري اكد سماحة السيد نصرالله ان كل الذين تآمروا علي سوريا هم اليوم امام حقيقة دامغة وهي الخيبة والفشل، مؤكداً ان داعش الي نهاياته في العراق ولم يعد له مستقبل سياسي او عسكري في سوريا.

وكشف السيد نصر الله انه تم انفاق المليارات واستقدام المسلحين من اقاصي الدنيا من أجل السيطرة علي سوريا ومقدراتها وموقعها ومواقفها.

ورأي ان العمليات الانتحارية التي تعتمدها التنظيمات التكفيرية ما هي الا تعبير عن الفشل الاستراتيجي والعسكري، مشيراً الي ان مشروع الهيمنة علي سوريا فشل والفصائل التكفيرية الي زوال.

وجدد السيد نصر الله تأكيده علي ان سوريا انتصرت ولكنها مازالت تنتظر الانتصار الحاسم، ونتنياهو ذهب حبواً الي موسكو للتوسل امام بوتين لانه خائف من هزيمة داعش،وبالتالي هزيمة داعش في سوريا هي هزيمة للمشروع الذي دعمه نتنياهو.

واكد السيد نصر الله في كلمته ان محور المقاومة ينتصر في سوريا والعراق وهو يصمد في اليمن.