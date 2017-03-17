نجا مانشستر يونايتد الانكليزي من فخ ضيفه روستوف الروسي وحقق الاهم بالفوز عليه بشق النفس 1-صفر، وبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم، فيما بخر ليون الفرنسي حلم روما الايطالي رغم خسارته امامه 1-2 الخميس في اياب ثمن النهائي.

في المباراة الاولى على ملعب "اولدترافورد" في مانشستر، انتظر رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الدقيقة 70 لتنفس الصعداء نسبيا بافتتاحهم التسجيل عبر لاعب الوسط الدولي الاسباني خوان ماتا.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في روستوف.

وكاد الفريق الروسي يجر مانشستر يونايتد الى التمديد من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة الاخيرة من الوقت بدل الضائع انبرى لها الاكوادوري كريستيان نوبوا بيمناه لكن حارس المرمى الدولي الارجنتيني سيرخيو روميرو ابعدها ببراعة الى ركنية.

واستعاد لاعبو مانشستر يونايتد الثقة بعد خروجهم من ربع نهائي مسابقة كأس انكلترا أمام تشلسي صفر-1، وواصلوا مشوارهم في المسابقة التي يمنون النفس بالظفر بلقبها عله يكون بوابتهم الى مسابقة دوري ابطال اوروبا كون البطل يضمن ذلك في الموسم التالي في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الدوري على المراكز المؤهلة الى المسابقة القارية العريقة (توتنهام ومانشستر سيتي وليفربول وارسنال) فضلا عن تشلسي المبتعد بفارق 10 نقاط في الصدارة.

وعانى مانشستر يونايتد الامرين لتخطي عقبة روستوف وتلقى ضربتين قاسيتين باصابة لاعب وسطه اغلى لاعب في العالم الدولي الفرنسي بول بوغبا مطلع الشوط الثاني عندما حاول مواجهة لاعب من الفريق الضيف فتوقف عن الركض وامسك بفخذه الايمن قبل ان يخرج وهو يعرج فيما يبدو انه تمزق عضلي فترك مكانه للدولي البلجيكي مروان فلايني (47)، والمدافع الدولي الهولندي دالي بليند فدخل فيل جونز مكانه (61).

وتنفس فريق "الشياطين الحمر" الصعداء عندما قاد السويدي زلاتان ابراهيموفيتش هجمة مرتدة فمرر الكرة الى الارميني هنريك مخيتاريان المتوغل من الجهة اليمنى فرفعها عرضية داخل المرمى تابعها العملاق "ايبرا"بكعب قدمه واكملها ماتا داخل المرمى الخالي (70).

واعتاد يونايتد المشاركة في مسابقة النخبة منذ مطلع الألفية الثالثة، لكن حلوله خامسا الموسم الماضي تساويا مع جاره اللدود سيتي، نقله الى المسابقة الرديفة.

وفي حال تتويجه، سينضم يونايتد الى مجموعة من الأندية احرزت البطولات الاوروبية الثلاث وهي دوري الابطال ويوروبا ليغ وكأس الكؤوس الاوروبية (ألغيت بعد 1999). وحقق هذا الانجاز مواطنه تشلسي، ويوفنتوس الايطالي، وأياكس امستردام الهولندي، وبايرن ميونيخ الالماني.

وتوج يونايتد بدوري الابطال (1968 و1999 و2008)، وكأس الكؤوس (1991)، لكنه لم يحرز الدوري الاوروبي (كأس الاتحاد الاوروبي سابقا).

- ليون يبخر حلم روما :

وعلى الملعب الاولمبي في روما، اقتنص ليون بطاقته الى ربع النهائي رغم خسارته في العاصمة الايطالية 1-2.

وكان ليون حسم مباراة الذهاب في صالحه 4-2، وبالتالي بخر حلم روما الذي كان يأمل بمواصلة مشواره في المسابقة بهدف ان يصبح أول فريق إيطالي يحرز اللقب منذ بارما عام 1999.

وكان ليون البادىء بالتسجيل عبر الغيني الاصل مختار دياخابي بضربة رأسية من مسافة قريبة (16)، لكن روما رد بعد دقيقتين بواسطة الهولندي كيفن شتروتمان بكعب قدمه اليسرى من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية انبرى لها القائد دانييلي دي روسي (18).

وتقدم روما عندما توغل المصري الاصل ستيفان الشعراوي من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية زاحفة تابعها المدافع لوكاس توزار بالخطأ في مرمى فريقه (60).

وحسم شالكه المواجهة الالمانية الصرفة مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بارغامه على التعادل 2-2 وحجز بطاقته بفضل عدد الاهداف التي سجلها خارج القواعد بعدما كان سقط في فخ التعادل 1-1 على ارضه ذهابا.

ومنح المدافع الدنماركي اندرياس كريستنسن التقدم لبوروسيا مونشنغلادباخ بتسديدة من مسافة قريبة اثر دربكة امام المرمى بعد ركلة ركنية فارتطمت بصدر القائد بينيديكت هوفيديس وعانقت شباك الحارس رالف فاهرمان (26).

واضاف السوري الاصل محمود داهود الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليمنى البعيدة للحارس فاهرمان (45+2).

وتحسن اداء شالكه كثيرا في الشوط الثاني فقلص الفارق عبر ليون غوريتسكا بتسديدة قوية من خارج المنطقة خدعت الحارس يان سومر (54)، ثم حصل على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد داهود داخل المنطقة اثر كرة رأسية لزميله توبياس ستروبل فانبرى لها الدولي الجزائري نبيل بن طالب بنجاح مدركا التعادل (68).

وتخطى العملاق الهولندي أياكس أمستردام خسارته على ارض كوبنهاغن الدنماركي 1-2 وتغلب عليه بثنائية نظيفة كانت كافية لبلوغه ربع النهائي.

وسجل البوركينابي برتران تراوريه الهدف الاول بضربة رأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة مرتدة من الحارس (23)، واضاف الدنماركي كاسبر دولبرغ الهدف الثاني من ركلة جزاء (45).

- بشيكتاش بعشرة لاعبين :

حجز بشيكتاش التركي بطاقته الى الدور ربع النهائي بفوزه الكبير على ضيفه اولمبياكوس اليوناني 4-1 في اسطنبول على الرغم من اكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39.

ومنح الكاميروني فنسان ابو بكر التقدم لبشيكتاش في الدقيقة العاشرة، واضاف الهولندي راين بابل الثاني بعد 12 دقيقة، لكن الضيوف قلصوا الفارق في الدقيقة 31 عبر النروجي المغربي الاصل طارق اليونسي.

وتلقى بشيكتاش ضربة موجعة بطرد ابو بكر في الدقيقة 39، بيد ان فريقه لم يتأثر بالنقص العددي ونجح في اضافة هدفين بواسطة بابل (75) وجنك طوسون بعد دقيقتين من دخوله مكان البرتغالي ريكاردو كواريزما (84).

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في اثينا.

وتابع سلتا فيغو الاسباني مغامرته في المسابقة وبلغ ربع النهائي بعدما جدد فوزه على مضيفه كراسنودار الروسي بثنائية نظيفة سجلها هوغو مالو (52) واسباس ياغو (80).

وكان سلتا فيغو فاز ذهابا على ارضه 2-1.

ولحق غنك البلجيكي بركب المتأهلين اثر تعادله مع ضيفه مواطنه غنت (لاغانتواز) 1-1.

وسجل تيموثي كاستانيي (20) هدف غنك، ولويس فيرستراتي (84) هدف غنت.

وكان غنك فاز ذهابا على مواطنه في عقر داره 5-2.

وستكون بلجيكا ممثلة بفريقين عقب تأهل اندرلخت بعدما جدد فوزه على ابويل القبرصي بهدف وحيد سجله الغاني فرانك اتشيامبونغ (65).

وكان اندرلخت فاز بالنتيجة ذاتها ذهابا في نيقوسيا.

