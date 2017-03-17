سلطت دراسة لشركة عالمية للأمن الإلكتروني، الضوء على جانب جديد من التهديدات الإلكترونية للشركات، يكمن في قابلية بعض الموظفين بيع كلمات المرور الخاصة بهم للانتقام من مؤسساتهم أو لأسباب أخرى.

وكشفت دراسة حديثة لشركة "إف 5 نتووركس"، أن 20 بالمئة من الموظفين، على استعداد لبيع كلمات المرور الخاصة بهم، وأن 44 بالمئة منهم باعوها بالفعل مما عرض شركاتهم لاختراقات إلكترونية.

وقالت الدراسة إن جزءًا من نسبة الـ44 بالمئة باعوا كلمات المرور الخاصة بهم بسعر أقل من 1000 دولار أميركي.

وذكرت أن 63 بالمئة من حوادث الاختراق الأمني كانت بسبب استخدام كلمات مرور ضعيفة أو مسروقة، أو عدم تغيير كلمة السر الافتراضية، مشيرة إلى أن معظم الاختراقات تمت بهدف سرقة المال.

وأرجعت الدراسة، التي حللت أكثر من 2260 حادثة اختراق أمني في العالم، الاختراقات إلى استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات أو الخدمات الخاصة بالمستخدمة.

ونصحت بتغيير هذا السلوك لما له من مخاطر كبيرة، لا سيما على الحسابات المصرفية بالإنترنت.

وأوصت بأن يكون الحد الأدنى لكلمة المرور 8 أحرف، على أن تتضمن رمزا واحدا على الأقل، وحرفا واحدا كبيرا على الأقل، بالإضافة إلى رقم، وتغييرها كل 180 يومًا كحد أقصى.



