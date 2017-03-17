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رقم الخبر: 189942 تاريخ النشر: آذار 17, 2017 الوقت: 16:20 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
طريقة جديدة لاستخدام البكتيريا في زيادة المناعة

طريقة جديدة لاستخدام البكتيريا في زيادة المناعة

ذكرت مجلة "Nature Reviews Microbiology" أن مجموعة من العلماء الروس والأميركيين توصلوا إلى طريقة جديدة تعتمد على البكتيريا لتقوية جهاز المناعة.

ذكرت مجلة "Nature Reviews Microbiology" أن مجموعة من العلماء الروس والأميركيين توصلوا إلى طريقة جديدة تعتمد على البكتيريا لتقوية جهاز المناعة.
ووفقاً للمجلة، فقد "تمكن علماء من معهدي "ماساتشوستس" الأمريكي و"سكولكوفو" الروسي، من التوصل إلى منظومة جديدة تدعى "CRISPR-Cas" هدفها تقوية الجهاز المناعي عند الإنسان، حيث ترتكز المنظومة على فكرة جديدة هي الاعتماد على البكتيريا لمحاربة الفيروسات التي قد تهاجم جسم الإنسان".
وعن المنظومة الجديدة، قال العلماء "تقوم البكتيريا بالاحتفاظ بأجزاء معينة من جينات الفيروسات وبتخزين المعلومات المتعلقة بتلك الجينات، وعند مهاجمة تلك البكتيريا من قبل الفيروسات تتعرف البكتيريا المبرمجة مسبقا إلى الحمض الجيني للفيروسات وتهاجمه لتقضي بدورها على الفيروس الدخيل".

 
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