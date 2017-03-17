اشار وزير التجارة البريطاني ليام فاكس الي الفرص التجارية منقطعة النظير مع ايران بعد الغاء الحظر الذي كان مفروضا عليها، معلنا البدء بدراسة تطبيع القنوات المؤثرة للعلاقات المالية والنقدية مع ايران.

وفي جانب من كلمته خلال اجتماع لجنة العلاقات الدولية في مجلس العموم البريطاني قال فاكس، ان هذه حقيقة وهي انه لم يتم من قبل بريطانيا استثمار بعض الفرص التجارية التي توفرت بعد الغاء الحظر المفروض علي ايران.

واضاف، ان النظام المصرفي البريطاني لم يبد رغبة لاستئناف العلاقات المالية مع الشركات الايرانية وارساء روابط وساطة مالية بين البلدين، لذا لو كان من المقرر رفع مستوي العلاقات التجارية مع ايران فانه ينبغي علي الحكومة (البريطانية) ازالة العقبات المصرفية واقرار القنوات المالية.

وتابع وزير التجارة البريطاني، بالطبع ينبغي علي ايران ايضا اتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع النظام المصرفي الدولي.

وقال، اننا عازمون علي ان يتم تنفيذ الاتفاق النووي بصورة كاملة للاستفادة من المصالح الاقتصادية الحاصلة من الغاء الحظر علي ايران، لذا فانني بدات في وزارتي بالعمل علي تطبيع القنوات المؤثرة للمعاملات المالية والنقدية مع ايران بهدف الاستفادة من الفرص التجارية منقطعة النظير فيها.

واوضح بان تقرير هذه الدراسة سيتم اعداده حتي نهاية الشهر الجاري وقال، ليس باستطاعتي حتي هذا الموعد التحدث بتفاصيل اكثر حول هذا الموضوع.

وقال، مادامت القنوات المالية بين المصارف البريطانية وايران ليست قائمة، فليس بامكاننا الاستفادة بصورة كاملة من منافع الاتفاق النووي.

وفي الرد علي سؤال لاحد النواب وهو ماذا سيكون موقف بريطانيا ان لم تنفذ اميركا الاتفاق النووي قال، اننا لا نستطيع بناء سياساتنا علي اساس افتراضات لذا سننتظر ريثما تتضح مواقف اميركا وحينها يمكننا الرد بوضوح علي مثل هذا السؤال.



