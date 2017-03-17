وصف رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني رضا رباني لدي استقباله الوفد البرلماني الإيراني، إيران بالبلد الصديق والجار والشقيق لباكستان.

و أشار رضا رباني خلال لقائه الوفد البرلماني الإيراني الذي يضم كلا من فاطمة ذوالقدر وهاجر جناراني أشار إلي العلاقات الودية بين البلدين قائلا: إن إيران هي بلد صديق وجار وشقيق لنا وان البلدين تربطهما قواسم مشتركة و يربطهما تاريخ طويل من العلاقات الثقافية و السياسية.

و أعرب رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني عن أمله بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

واشاد رباني بمشاركة الوفد الإيراني في اجتماع اسلام اباد و دوره الفاعل في إقامة اللجنة السياسية و اللجنة الخاصة بتشكيل لبرلمان الآسيوي كما أشاد بأداء الأمانة العامة لهذا الاجتماع و التي تتراسها إيران.

و من جانبها أشادت فاطمة ذوالقدر بدور باكستان و رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني لاستضافتهما هذا الاجتماع قائلة ان ظروفا جيدة و مناسبة توفرت لحضور وفود البرلمان الآسيوي و تم عقد هذا الاجتماع بأمن كامل.

و أشارت إلي العلاقات العريقة و التاريخية للبلدين و قالت: إن باكستان بلد صديق وشقيق لإيران و نأمل أن نشهد توطيد العلاقات بين البلدين عبر زيادة تبادل الوفود و زيادة التعامل بين مجموعات الصداقة في برلماني البلدين.

و شددت ذوالقدر علي أن باكستان بلد إسلامي و ان وجهات نظر باكستان و مواقفها من شأنها ان تسهم في حل مشاكل المنطقة و منها الأزمة في سورية و اليمن .

وابلغت ذوالقدر تحيات رئيس مجلس الشوري الإسلامي علي لاريجاني إلي رضا رباني و سلمته دعوة رسمية من لاريجاني لزيارة إيران.

وكان الاجتماع الرسمي لاتحاد البرلمانات الاسيوية قد بدأ اعماله الثلاثاء الماضي في العاصمة الباكستانية اسلام اباد، وشمل اجتماعين منفصلين، احدهما ' اللجنة الخاصة بتشكيل البرلمان الاسيوي' والثاني اجتماع ' لجنة الشؤون السياسية' لاتحاد البرلمانات الاسيوية .

وشارك في الاجتماع وفود من أكثر من 20 بلدا اسيويا بمافيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وضم الوفد البرلماني الايراني المشارك في الاجتماع، 'فاطمه ذوالقدر' النائب عن اهالي طهران عضوة في اللجنة الثقافية لمجلس الشوري الاسلامي و'هاجر جناراني' عضوة لجنة الأمن والسياسة الخارجية في المجلس و'محسن كوهكن' عضو لجنة الصناعة والمناجم في مجلس الشوري الاسلامي.

وتتولي باكستان بصفتها نائب رئيس اتحاد البرلمانات الاسيوية، رئاسة اللجنة الخاصة بتشكيل البرلمان الاسيوي .



