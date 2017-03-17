اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حبيب الله سياري قدرة الجمهورية الاسلامية الايرانية علي التصدي لاي تهديد في المياه الدولية الحرة.

وفي كلمة له خلال مراسم اقيمت في مدينة خرمشهر التابعة لمحتفظة خوزستان جنوب غرب ايران، تكريما لرواد القوة البحرية واسر شهداء هذه القوة، اشار الادميرال سياري، الي ان الامن مستتب تماما في مضيق باب المندب الذي يبعد عن ايران 3000 كم وقال، رغم ان هنالك قوات متواجدة لما بين 30 الي 40 دولة في مضيق باب المندب المعرض لتهديد الارهاب البحري الا ان القوة البحرية للجمهورية الاسلامية الايرانية متواجدة بصورة فاعلة.

واضاف، ان 90 بالمائة من الصادرات والواردات تجري عبر البحر وان خليج عدن اليوم يعتبر اهم مكان لعبور الصادرات والواردات ولم نسمح للاضرار باقتصاد البلاد.

وتابع قائلا، انه تمت مرافقة 3900 ناقلة نفط وسفينة تجارية خلال العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار / مارس) لصون اقتصاد البلاد.

وفي جانب اخر من كلمته اكد الادميرال سياري بان الاسطول البحري الايراني ليس بحاجة الي خبراء اجانب لاجراء اعمال الصيانة الاساسية وتحديث الاسطول البحري وقال، ان اعمال الصيانة الاساسية وتحديث الغواصات والاسطول البحري تجري علي يد خبراء بلادنا الشباب.

واضاف، ان اجراء عملية تصليح اساسية اجريت للفرقاطة الاكبر في المنطقة وهي فرقاطة 'خارك' وكانت قد شاركت في مراسم الاستعراض البحري التي جرت في العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 21 اذار / مارس).



