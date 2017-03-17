صرح رئیس لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی علاء الدین بروجردی بان الرئیس الامیركی الجدید دونالد ترامب لیس له مشاكل مع ایران فقط بل ایضا مع المكسیك والصین والناتو والاتحاد الاوروبی وحتي مع الداخل الامیركی.

وفی مقابلة اجرتها معه صحیفة 'اسلوجنیه' خلال زیارته الي جمهوریة البوسنة والهرسك اخیرا قال بروجردی، ان ترامب له مشاكل مع وسائل الاعلام ومسؤولین ومحاكم فی امیركا، حیث نعلم بانه اصدر قرارات الغتها محاكم امیركیة.

وااشار الي التزام ایران بتنفیذ الاتفاق النووی واضاف، انه لو نقضت امیركا التزاماتها فی اطار الاتفاق النووی فان ذلك سیضر بالشركات الامیركیة قبل كل شیء.

واشار الي الغاء الحظر المفروض علي ایران بعد الاتفاق النووی واضاف، ان الامیركیین یضعون العقبات فی مسار تنفیذ الاتفاق النووی لكنهم یتعاونون حینما تقتضی مصلحتهم ویمكننی الاشارة هنا الي بیع شركة بوینغ طائرات لایران.

وبشان العلاقات الثنائیة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجمهوریة البوسنة والهرسك اكد ضرورة اتخاذ خطوات بعد الغاء الحظر الظالم، نحو تطویر العلاقات والتعاون الاقتصادی بین البلدین والذی شهد انخفاضا لافتا خلال فترة الحظر.

ولفت فی هذا السیاق الي مقترح تدشین خط جوی مباشر بین طهران وسراییفو وتسهیل اصدار تاشیرات الدخول خاصة للتجار والناشطین الاقتصادیین اضافة الي اقامة معارض اقتصادیة ایرانیة فی البوسنة والهرسك وتعدیل واكمال اتفاقیة الرسوم التفضیلیة وكذلك اصلاح اتفاقیة التعاون الامنی بین البلدین نظرا للظروف الطارئة بالمنطقة خلال الاعوام الاخیرة.



