في تقدم نوعي، تمكّنت القوات الأمنية العراقية اليوم الجمعة من السيطرة على عدة مواقع مهمة لعناصر تنظيم "داعش" في مدينة الموصل القديمة.

في تقدم نوعي، تمكّنت القوات الأمنية العراقية اليوم الجمعة من السيطرة على عدة مواقع مهمة لعناصر تنظيم "داعش" في مدينة الموصل القديمة.

وفي هذا السياق، قال مصدر أمني "إنّ قوات الشرطة الاتحادية سيطرت على جامع الباشا وشارع العدالة وسوق باب السراي في مدينة الموصل القديمة"، لافتاً الى أن "القوات كبدت عناصر داعش خسائر كبيرة بالارواح والمعدات".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة مدعوما بغطاء جوي من الطائرات الحربية العراقية".





