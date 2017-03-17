*أنظمة الدفاع الجوي السورية:

1 - منظومة (Gammon S-200/SA-5) الدفاعية:

• روسية الصنع تم تصميمها عام 1967

• يبلغ مدى صواريخ إس 200 أكثر من 150 كلم

• مخصصة لإصابة الأهداف الجوية على مسافات بعيدة

• يمكنها إصابة اهدافها بدقة (الطائرات الاستراتيجية من نوع الـ SR-71 المعروفة بالطائر الأسود، الصواريخ الجوالة...).

2 - منظومة بانتسير- أس1 / SA - 19 Pantsir-S1:

*منظومة فريدة من نوعها تحمل 12 صاروخاً مع مدفع رشاش عيار 30 ملم مزود بـ 1400 طلقة.. بالإضافة الى مجموعة رادارية متطورة..

* النظام هو نظام أرض- جو قصير ومتوسط المدى، روسي الصنع وهو تطوير لنظام "تنغوسكا " (Tunguska)

* النظام مصمم لحماية المنشآت المدنية والعسكرية أو لتغطية الأنظمة الصاروخية المضادة للجو المتوسطة والبعيدة المدى.

* قادر على تدمير كافة وسائل الهجوم الجوي الحديثة، والأسلحة الذكية (توماهوك)، وذلك على مدى يصل حتى 20 كلم وعلى ارتفاع يبلغ 15 كلم.

* تبلغ سرعة الصاروخ 1300 متر في الثانية، وبإمكانه متابعة 20 هدفًا بالوقت نفسه، واصابة 4 أهداف في آن واحد.

* يمكن استخدام المنظومة لتدمير الاهداف البرية والبحرية المصفحة بشكل خفيف.

*بإمكان المنظومة ان تطلق النيران اثناء الحركة ومن موضع ثابت.

* يمكن تنصيب النظام في وضعيات ثابتة كما يمكن تنصيبه على عربة مجنزرة أو مدولبة.

*لديه قدرة فائقة في مقاومة التشويش الالكتروني.. وقدرة على العمل ايضاً في ظروف التشويش الالكتروني بواسطة المنظومة الكهروبصرية الحرارية الذكية المزود بها..

*يلتقط اشعة الرادارات المعادية دون بث أي اشعاع، ومتى وقع الجسم المعادي (التوماهوك، الـ"اف-16"، الـ"اف-18" في تأثير الـ "بانتساير" يمكن اعتباره بحكم المختفي .

المواصفات الفنية:

الطول: 3.2 متر

القطر: 17 سم

الوزن: 90 كلغ

وزن الرأس الحربي: 20 كلغ

السرعة: 1300 م/ث او ما يعادل 3.6 ماخ

المدى الاقصى للصاروخ: 20 كلم

الارتفاع الاقصى للصاروخ: 15 كلم

سرعة رد الفعل: 4 - 6 ثواني

احتمال الاصابة: 98%

مدى الكشف الراداري للمنظومة: اكثر من 50 كلم

3 – منظومة صواريخ "تور إم 1 " (Tor-m1) :

*منظومة دفاعية قصيرة المدى روسية الصنع

*نظام دفاعي أرض- جو قصير لكنه فعال ودقيق

*معد لتدمير الطائرات والحوامات والصواريخ والطائرات من دون طيار

*صياد الصواريخ الجوالة (الكروز) مثل "توما هوك"

*مداه 12كلم لكن سرعة صواريخه ودقتها كافية لحماية أي منشأة

*ذو قدرات عالية يمكنه حمل 8 صواريخ من نوع 9M330

*اما انظمة التسيير فيقوم بها راداران هما :

- رادار نوع Dog Ear وهو رادار مراقبة بمدى 25 كلم بإمكانه متابعة 48 هدفًا دفعة واحدة

- رادار نوع Scrum Half مهمتة متابعة الهدف لتدميره مداه 20 كلم ويمكنه قيادة صاروخين في آن واحد

4 - منظومات SA - 17 Gadfly":

*تعرف هذه المنظومة الدفاعية باسم BUK-M2 وهي قادرة على اسقاط طائرات حربية من نوع الـ"أف-117" أو "الشبح" الأمريكية.

*المواصفات الفنية:

الطول: 5.5 متر

القطر: 40 سم

الوزن: 720 كلغ

وزن الرأس الحربي: 70 كلغ

السرعة: 1200 م/ث او ما يعادل 4 ماخ

المدى: 50 كلم

الارتفاع: 25 كلم

عدد الأهداف التي يمكن الرمي عليها في آن واحد: 6 أهداف

مدى الكشف الراداري: 160 كم

مدة الانتقال من نظام المناوبة الى نظام القتال: 20 ثانية

*احتمال تدمير هدف واحد بصاروخ واحد:

طائرات: 70 – 90 %

صواريخ بالستية تكتيكية: 70 – 90 %

صواريخ مضادة للرادارات: 60 – 80%

صواريخ كروز: 60 – 80%

مروحيات: 70 – 80 %

يمتلك هذا النظام قدرة كبيرة على مقاومة اعمال التشويش المضادة..

5 - منظومة SA - 8 Gecko:

*تعرف هذه المنظومة للدفاع الجوي باسم "9K33" ويطلق عليها في سوريا اسم "اوسا".

*ميزة هذا النظام مرونة الحركة والمناورة العالية.. وقدرته على كشف الأهداف حتى في حال التشويش عليه بفضل منظومة الكشف الكهروبصري المزود بها..

*المواصفات الفنية:

الطول: 3.2 متر

القطر: 21 سم

الوزن: 130 كغ

وزن الرأس الحربي: 16 كغ

السرعة: 500 م/ث او ما يعادل 2.4 ماخ

المدى الاقصى: 15كم

الارتفاع الاقصى: 5 كم

مدى الرادار: 25 كم

6 – منظومة SA - 3 Goa المضادة للطائرات:

**ويعرف هذا الصاروخ ايضاً بالاسم "S-125 Neva" و لكنه يسمى في سوريا بـ "بيتشورا".

*النظام مزود بجهاز مضاد للإجراءات الإلكترونية ECCM إضافة لذلك فإن رادار البحث والتعقب مزود بكاميرا تلفزيونية يصل مداها لـ 25 كلم وأجهزة رؤية ليلية أيضاً ما يعطيه القدرة على العمل في بيئة مليئة بالتشويش الالكتروني..

تم تحديث عدد غير معروف من بطاريات "سام3 " التي تملكها سوريا الى النظام (بيتشورا 2) الذي يمتلك:

- قدرة عالية على مواجهة التشويش الالكتروني .

- نظام تعقب راداري ليزري مع أشعة تحت الحمراء بما يبقي الرادار صامتاً خلال فترة التعقب.

- كل المكونات القديمة استبدلت بمكونات رقمية معادلة.

- كل الأسلاك المحورية استبدلت بألياف بصرية.

- نظام كشف كهروبصري متقدم.

- المسافة بين الرادار وغرفة القيادة يمكن أن تصل إلى 150 متراً.

- المسافة بين القواذف ومقر القيادة يمكن أن تصل إلى 10 كلم.

- يمكن أن يصل عدد القواذف إلى 8 محمولة على عربات ذات حركية عالية تسمح لها بالمناورة السريعة..

- للصاروخ محرك ورأس حربي جديدان..

*المواصفات الفنية:

الطول: 6.15 متر

القطر: 372 ملم

الوزن: 953 كلغ

وزن الرأس الحربي: 60 كلغ

السرعة: 820 م/ث او ما يعادل 3.4 ماخ

المدى: 25 كلم للنسخة القديمة و35 كم للنسخة المحدثة

الارتفاع: 12.2 كم للنسخة القديمة و 18.2 للنسخة المحدثة

(النسخة المحدثة لديها قدرة عالية على اسقاط الصواريخ الجوالة)