  • الجمعة ١٨ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الجمعة , مارس 17, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189934 تاريخ النشر: آذار 17, 2017 الوقت: 16:00 الاقسام: عربيات  
قيادة الجيش السوري تعلن التصدي لاعتداء صهيوني في ريف حمص واسقاط طائرة

قيادة الجيش السوري تعلن التصدي لاعتداء صهيوني في ريف حمص واسقاط طائرة

صدر بيان عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية حول الاعتداء الصهيوني على الاراضي السورية والتصدي لها.

صدر بيان عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية حول الاعتداء الصهيوني على الاراضي السورية والتصدي لها. وقال البيان “أقدمت 4 طائرات للعدو الإسرائيلي عند الساعة 2,40 فجر اليوم على اختراق مجالنا الجوي في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي، وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار”.
اضاف “يأتي هذا الاعتداء السافر إمعانا من العدو الصهيوني في دعم عصابات داعش الإرهابية ومحاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة ، والتشويش على انتصارات الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية”.
وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة “عزمها على التصدي لأي محاولة للعدوان الصهيوني على أي جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية وسيتم الرد عليها مباشرة بكافة الوسائط الممكنة”.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0720 sec