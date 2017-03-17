اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ان "المجموعات التكفيرية" لو تمكنت من السيطرة على سوريا والعراق واليمن لمابقيت مقدسات ولدمروا المسجد النبوي الشريف.

وقال نصرالله في تصريح صحفي يوم الجمعة، إنه "لو تمكنت المجموعات التكفيرية من السيطرة على سوريا والعراق واليمن لما بقيت مقدسات ولا أماكن مقدسة ولا المسجد النبوي ولاقبته الخضراء".

وأشار نصرالله الى ان "اجداد هؤلاء الوهابيين كانوا قديما يريدون هدم قبر النبي (ص) بالكامل لكن نهوض العالم الاسلامي ضدهم وخوفهم من ردود الافعال حال دون ذلك العمل"، لافتا الى انه "في حال التساهل مع المجموعات التكفيرية لكانت فعلت بقبور الانبياء والاولياء واضرحة الائمة ومقبرة النبي (ص) والكعبة الشريفة، كما دمرت مقبرة ومقام حجر بن عدي رضوان الله عليه في غوطة دمشق".

واوضح الامين العام لحزب الله ان "هذه القضية تعتبر من مبادىء واسس فكر وفقه هؤلاء"، مشيرا الى ان "هؤلاء لوكان بإمكانهم لهدموا الكعبة الشريفة ايضا".

وشدد السيد نصرالله على ان شهداء جبهة المقاومة دافعوا عن الاسلام وجميع المقدسات الاسلامية وشرف المسلمين، مؤكدا ان محاربة الارهاب والمجموعات التكفيرية، حرب كبيرة جدا.



