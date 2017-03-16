تحت رعاية وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري أقيم معرض صور عن بطولات (ملحمة قادمون يا نينوى) في السفارة العراقية بطهران.

وتحدث السفير العراقي راجح الموسوي عن البطولات والانتصارات التي سجلتها وتسجلها القوات الامنية العراقية والحشد الشعبي في مكافحة الارهاب وتحرير الموصل، وقال: إن كل ما نراه اليوم في المنطقة من تواجد اجنبي والارهابيين سببه النظام الصدامي البائد الذي جاء بهؤلاء الاجانب للمنطقة.

وأضاف: إن مجاورة ايران والعراق في هذه المنطقة الاستراتيجية أمر مهم لأن هذين البلدين اليوم وبالتعاون معاً يخدمان الانسانية وسيكون لهما دور كبير في مستقبل البشرية ولديهما مشتركات كثيرة.

وقال: إن الجمهورية الاسلامية هي رائدة الوحدة الاسلامية وتمثل رأس الحربة ضد المؤامرات التي يحيكها الاعداء ضد المنطقة.

وأضاف السفير العراقي: إن الجمهورية الاسلامية كان لها الموقف الرئيس في دعم العراق ولولاها لسقطت المنطقة بيد الارهابيين.

وختم السفير العراقي قائلاً: ما هي إلاّ أيام وسنزف بشرى تحرير الموصل على يد جنود الحق والايمان.



