أعتبر القائد العام لقوات الحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، ان من ثمار الثورة الاسلامية هو انها ادت الى إرباك عالم الاستكبار.

ولدى مشاركته في ملتقى (الحوزة العلمية ومبادئ الامام الخميني (رض) وقائد الثورة المعظم)، مساء الثلاثاء، قال اللواء محمد علي جعفري: إن نظام الجمهورية الاسلامية هو ثمرة لجهود سنوات بذلها العلماء، والآن تحولت هذه الثورة الى طاقة لتوسيع نطاقها ولنشر دين الله في العالم.

وأضاف: لابد من تحليل الثورة بشكل عام في جانبيها الداخلي والخارجي، ففي الجانب الخارجي برزت صحوة الثورة وجبهة المقاومة المرتبطة بالثورة، ما ادى الى إرباك عالم الاستكبار، ولا شك ان هذا من ثمار الثورة الاسلامية.

وتابع: إن جبهة المقاومة المرتطبة بالثورة قضت على قوة الشيوعية في الشرق، وبعون الله تقضي حاليا على قوة الغرب، حيث تُشاهد مؤشرات ذلك.

وأوضح اللواء جعفري أنه في الجانب الخارجي، تشهد الثورة ازديادا في قوتها يوما بعد آخر، مضيفاً: إن أياً من مخططات العدو لم تنجح في المنطقة، وحتى ان الكيان الصهيوني انكفأ للدفاع الى داخل حدوده، ولم يعد قادرا على مواجهة الشعب الفلسطيني وأهالي غزة.

ولفت الى انه لولا جبهة المقاومة المرتبطة بالثورة، لما كان معلوما ما سيكون مصير سوريا، قائلا: منذ نشوء تنظيم (داعش) الارهابي، ازداد الانسجام بين قوى الثورة للدفاع، وأصبح لديها شوق للمقاومة اكثر مما كان في حقبة الدفاع المقدس، وهذا من ثمار الثورة.

وعلى الصعيد الداخلي للثورة، أشار اللواء جعفري الى اننا ليس لدينا أي مشكلة في الامن والدفاع عن البلاد، حيث نقوم يوما بعد يوم ببذل الجهود لتطوير قدراتنا الدفاعية.

الى ذلك أكد رئيس قسم العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في ايران العميد رمضان شريف، ان الحرس ادرج في جدول اعماله الرئيسي تنمية وتطوير القوة الرادعة والدفاعية للبلاد، مضيفا في تصريح له، ان تعزيز الهيكلية الدفاعية يقع على سلم الاعمال الرئيسية والتي لا يمكن المساس بها أو المساومة عليها، وتم الاعداد لها وفق خطط دقيقة ومدروسة.

وفي معرض الاشارة الى المناورات والتدريبات الدفاعية العديدة التي نفذها الحرس الثوري على مدى العام (الايراني) الحالي، قال: إن القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية اجرت مناورات على الاراضي الايرانية وخاصة في المناطق الجغرافية الاكثر حساسية جنوب شرقي وغربي البلاد والتي تستدعي مزيدا من الرقابة الاستخبارية.

واشاد القائد العسكري الايراني بالطاقات الدفاعية والامنية والاستخبارية لدى القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، مؤكدا انها استطاعت ومن خلال المناورات التخصصية واستخدام الامكانات الاستخبارية ان تثبت جهوزيتها المميزة في الدفاع عن مصالح الجمهورية الاسلامية في الحدود المائية للبلاد.

وقال المسؤول في الحرس الثوري الايراني: إن الامن الذي تنعم به الجمهورية الاسلامية اليوم، والتي تحولت بشهادة الصديق والعدو، الى جزيرة آمنة رغم التصعيدات الأمنية الراهنة في المنطقة، تحقق بفضل التضحيات التي سطرها المناضلون في جبهة المقاومة والمدافعين عن المراقد المقدسة وايضا جهود قوات الحرس الثوري وباقي المؤسسات الامنية والعسكرية بمختلف الاصعدة الامنية والاستخبارية في ايران.

