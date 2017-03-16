أعرب وزير الامن محمود علوي عن اعتقاده بأن المستوى الامني في أوروبا قد انخفض، وذلك في معرض اشارته الى الهجمات الارهابية التي شهدتها مختلف الدول القريبة والبعيدة ومنها الدول الاوروبية.

وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني،قال علوي: إن مختلف الدول من ضمنها دول الجوار وبعض الدول الأبعد منها وحتى اوروبا شهدت اعمالا ارهابية، ادت الى انخفاض المستوى الامني فيها.

وأضاف: الا انه في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومثلما صرح سماحة قائد الثورة الاسلامية، نشهد أمنا مستتبا لا نظير له وهو حصيلة التعاون والتكاتف والتعاطي بين مختلف الاجهزة المؤثرة مثل الحرس الثوري والتعبئة (البسيج) وسائر الاجهزة المعنية الأخرى التي كانت مؤثرة بدورها في ارساء الامن.

وفيما يتعلق بالقضايا الامنية والأجواء السايبرية والانتخابات القادمة قال وزير الامن الايراني: إن لنا رصدا وحلولا وآراء في كل هذه الامور ومستعدون لتبيانها للشعب.

وحول ما يتردد عن وجود مسؤولين في البلاد يحملون جنسية مزدوجة، اكد بانه ليس هنالك أي مدير يحمل جنسية مزدوجة في الوقت الحاضر ومن كان كذلك فقد تم تخييره بين البقاء في منصب المدير والتخلي عن الجنسية الاجنبية أو الاستقالة من المنصب.

وفيما يتعلق بالقضية النووية ومكاسب الاتفاق النووي قال، لقد دخل البلاد قبل انتصار الثورة الاسلامية 550 طنا من الكعكة الصفراء، بقي منها 50 طنا حين استلام الحكومة الحادية عشرة (الحالية) مهامها وكانت تكفي فقط لفترة 3 اشهر (لمركز نطنز النووي) في اصفهان.

واوضح انه لو كانت هذه الكمية من الكعكة الصفراء قد نفدت لتوقفت اجهزة الطرد المركزي الـ 19 الفا التي كانت ناشطة، وأضاف: انه خلال الاعوام العشرة الماضية انتجنا نحو 10 الى 20 طنا من الكعكة الصفراء ومن المتوقع الان بعد تدشين منشاه اردكان ان نقوم بانتاج ما بين 40 الى 50 طنا خلال العام (الايراني) القادم (يبدأ في 21 اذار/مارس).

واضاف: اننا وبعد الاتفاق النووي اشترينا 340 طنا من الكعكة الصفراء وبها تدور اجهزة الطرد المركزي لدينا وفيما لو لم يتم الاتفاق النووي لما كان هذا الامر ميسرا.

وبشأن قول البعض ان الحظر لم يرفع لغاية الان، قال وزير الامن: نعم، ان بعض اجراءات الحظر لم ترفع بناء على قضايا أخرى ولكن كانت هنالك انفراجات في مجال الملاحة البحرية وفي الصناعة الجوية والنقل.

واعرب عن اعتقاده بان نتائج الاتفاق النووي بحاجة الى بعض الوقت ليتبين تأثيرها نظرا لان الحظر أضر باقتصاد البلاد سنوات عديدة.

