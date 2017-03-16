صرح وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أن تنفيذ خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) كان الموضوع الأهم في السياسة الخارجية الإيرانية.

وعلى هامش آخر اجتماع للحكومة في العام الإيراني الحالي (ينتهي20 مارس)، قال ظريف أمس الأربعاء، إن العام الحالي الإيراني كان عاما حافلا بالنسبة لوزارة الخارجية، منوها الى قيامه بـ 57 زيارة خارجية، وقال: إن غالبية هذه الزيارات كانت للبلدان الآسيوية والأفريقية والأمريكية الجنوبية.

وتابع وزير الخارجية: كنا نقول دوما أنه من الضروري أن تكون السياسة الخارجية شاملة، وفي النظرة الشاملة لوزارة الخارجية يجب الاهتمام بالدول الجارة والمسلمة والدول التي لها وجهات نظر مشابهة معنا.

وأوضح ظريف أن أكثر من 84 وفدا سياسيا خارجيا زار إيران في هذا العام كما زار إيران عدد كبير من الوفود الاقتصادية.

وشدد وزير الخارجية أن الموضوع الأهم في سياسة ايران الخارجية هذا العام (الإيراني) كان تنفيذ الاتفاق النووي، وكما اوضحنا سابقا فقد صرفنا وقتا طويلا لتنفيذ الاتفاق النووي لأننا كنا نتوقع نكث الامريكيين لعهودهم، وكان من الطبيعي أن نحاول استيفاء حقوقنا، فعلى سبيل المثال استغرقت محاولاتنا لأخذ تصريح من الأمريكيين لبيع الطائرات المدنية لإيران ستة أشهر.

وحول القضايا الإقليمية صرح ظريف: في القضية السورية وعلى مر السنوات الثلاث أو الاربع الماضية، لم تدع إيران الى الاجتماعات التي عقدت حول سورية، ولكن إيران حاليا جزء من مثلث الحل السياسي في سورية ويطالب الآخرون مشاركتنا في هذه الاجتماعات.

وفي النهاية تمنى ظريف التوفيق لزملائه في وزارة الخارجية.

كما اعرب وزير الخارجية عن أمله في مشاركة الحجاج الايرانيين في موسم الحج هذا العام من خلال المساعي التي تبذلها منظمة الحج والزيارة الايرانية في المفاوضات مع الجانب السعودي.

وأشار ظريف الى ان ايران تسعى الى اقامة علاقات بناءة مع جميع دول الجوار ومنها السعودية، قائلاً: لم يكن هناك أي تقدم في هذا الشأن بسبب سياسات السعودية المثيرة للازمات.

